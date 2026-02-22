В США тысячи компаний подали иски против администрации Трампа из-за тарифов — требуют вернуть до $175 млрд

По данным Reuters, уже подано более 1 800 дел — и количество исков продолжает расти.

Как сообщалось ранее, Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не имел законных полномочий вводить пошлины на основании закона, предназначенного для применения в условиях чрезвычайного положения.

Reuters указывает, что решение открывает путь к масштабной волне исков о возврате уже уплаченных средств.

Юристы прогнозируют, что основная борьба развернется в Суде международной торговли США — специализированной судебной инстанции в Нью-Йорке, которая рассматривает споры в сфере внешней торговли. Именно там импортеры уже готовятся требовать компенсации таможенных платежей.

По словам адвокатов, количество дел о возмещении может существенно вырасти. На данный момент подано уже более 1 800 исков. Речь идет о возврате части из примерно 175 млрд долларов таможенных поступлений, которые США получили с апреля прошлого года — после объявления Трампом так называемого «Дня освобождения» и введения новых тарифов.

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что намерен и далее вводить пошлины, а процесс возврата средств для компаний может затянуться на годы.

Среди юридических компаний, которые активно представляют интересы бизнеса, — вашингтонская фирма Crowell & Moring. По данным судебного реестра, она подала не менее 150 исков после тарифной инициативы Трампа. Среди ее клиентов — сеть оптовой торговли Costco, производитель косметики Revlon и производитель очков EssilorLuxottica, которому принадлежит бренд Ray-Ban.

Как отмечает FT, возмещения миллиардов долларов уплаченных пошлин уже потребовали Торговая палата США (USCC) — одна из крупнейших лоббистских организаций, представляющая интересы бизнеса, — и Национальная федерация розничной торговли (NRF), которая защищает интересы ритейлеров (в частности таких гигантов, как Walmart).

Более 150 исков также подала международная юридическая фирма Sidley Austin, представляя интересы таких компаний, как J. Crew, Illumina, Dole и Diageo.

Среди меньших, но специализированных фирм — Grunfeld, Desiderio, Lebowitz, Silverman & Klestadt, которая уже подала более 300 исков от имени клиентов, в том числе модных брендов Prada и Dolce & Gabbana. Партнер фирмы Джозеф Спрараген сообщил, что компании платят фиксированный гонорар за инициирование дел.

Как подчеркивает Reuters, юристы советуют компаниям не медлить. По правилам, импортеры имеют два года, чтобы подать иск в Суд международной торговли США с требованием возврата пошлин.

Ключевой вопрос — имеет ли Суд международной торговли США полномочия выносить решения, которые будут распространяться на всю страну, а не только на отдельных истцов. По словам юриста Джулиана Бича из фирмы Pillsbury, Министерство юстиции США уже заявило, что будет оспаривать попытки добиться общенационального судебного запрета.

В то же время даже если правительство согласится на возврат средств за ранее уплаченные пошлины, процедура возмещения пока остается неопределенной. Адвокат Брайан Яновиц из DLA Piper отмечает, что из-за правовой неопределенности компании будут стремиться сохранить для себя возможность судебной защиты.

Партнер Pillsbury Нэнси Фишер считает, что развитие событий будет зависеть от позиции администрации. Если стороны придут к согласию, процесс может быть быстрым. Однако она не уверена, что правительство выберет именно такой путь.

