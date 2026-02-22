  1. В мире

В США тысячи компаний подали иски против администрации Трампа из-за тарифов — требуют вернуть до $175 млрд

08:12, 22 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным Reuters, уже подано более 1 800 дел — и количество исков продолжает расти.
В США тысячи компаний подали иски против администрации Трампа из-за тарифов — требуют вернуть до $175 млрд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщалось ранее, Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не имел законных полномочий вводить пошлины на основании закона, предназначенного для применения в условиях чрезвычайного положения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Reuters указывает, что решение открывает путь к масштабной волне исков о возврате уже уплаченных средств.

Юристы прогнозируют, что основная борьба развернется в Суде международной торговли США — специализированной судебной инстанции в Нью-Йорке, которая рассматривает споры в сфере внешней торговли. Именно там импортеры уже готовятся требовать компенсации таможенных платежей.

По словам адвокатов, количество дел о возмещении может существенно вырасти. На данный момент подано уже более 1 800 исков. Речь идет о возврате части из примерно 175 млрд долларов таможенных поступлений, которые США получили с апреля прошлого года — после объявления Трампом так называемого «Дня освобождения» и введения новых тарифов.

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что намерен и далее вводить пошлины, а процесс возврата средств для компаний может затянуться на годы.

Среди юридических компаний, которые активно представляют интересы бизнеса, — вашингтонская фирма Crowell & Moring. По данным судебного реестра, она подала не менее 150 исков после тарифной инициативы Трампа. Среди ее клиентов — сеть оптовой торговли Costco, производитель косметики Revlon и производитель очков EssilorLuxottica, которому принадлежит бренд Ray-Ban.

Как отмечает FT, возмещения миллиардов долларов уплаченных пошлин уже потребовали Торговая палата США (USCC) — одна из крупнейших лоббистских организаций, представляющая интересы бизнеса, — и Национальная федерация розничной торговли (NRF), которая защищает интересы ритейлеров (в частности таких гигантов, как Walmart).

Более 150 исков также подала международная юридическая фирма Sidley Austin, представляя интересы таких компаний, как J. Crew, Illumina, Dole и Diageo.

Среди меньших, но специализированных фирм — Grunfeld, Desiderio, Lebowitz, Silverman & Klestadt, которая уже подала более 300 исков от имени клиентов, в том числе модных брендов Prada и Dolce & Gabbana. Партнер фирмы Джозеф Спрараген сообщил, что компании платят фиксированный гонорар за инициирование дел.

Как подчеркивает Reuters, юристы советуют компаниям не медлить. По правилам, импортеры имеют два года, чтобы подать иск в Суд международной торговли США с требованием возврата пошлин.

Ключевой вопрос — имеет ли Суд международной торговли США полномочия выносить решения, которые будут распространяться на всю страну, а не только на отдельных истцов. По словам юриста Джулиана Бича из фирмы Pillsbury, Министерство юстиции США уже заявило, что будет оспаривать попытки добиться общенационального судебного запрета.

В то же время даже если правительство согласится на возврат средств за ранее уплаченные пошлины, процедура возмещения пока остается неопределенной. Адвокат Брайан Яновиц из DLA Piper отмечает, что из-за правовой неопределенности компании будут стремиться сохранить для себя возможность судебной защиты.

Партнер Pillsbury Нэнси Фишер считает, что развитие событий будет зависеть от позиции администрации. Если стороны придут к согласию, процесс может быть быстрым. Однако она не уверена, что правительство выберет именно такой путь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

Новый закон о жилищной политике оставляет владельцев без четкой формулы компенсации за изъятое жилье

Государство внедряет механизмы обновления устаревшего фонда: какие риски ожидают жильцов.

Суд сможет освободить плательщика от уплаты алиментов, если доход получателя выше дохода плательщика — новая статья ГК

В проект Гражданского кодекса Украины вводит отдельную статью о возможности освобождения от обязанности содержания.

Закон о жилищной политике вступил в силу, но без Кабмина реформа может остаться на бумаге

Механизмы государственной поддержки для реализации права на жилье в ожидании решений Кабинета Министров.

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]