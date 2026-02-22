У США тисячі компаній подали позови проти адміністрації Трампа через тарифи — вимагають повернути до $175 млрд

За даними Reuters, понад 1 800 справ уже подано — і кількість позовів продовжує зростати.

Як повідомлялося раніше, Верховний суд США постановив, що президент Дональд Трамп не мав законних повноважень запроваджувати мита на підставі закону, призначеного для застосування в умовах надзвичайного стану.

Reuters вказує, що рішення відкриває шлях до масштабної хвилі позовів про повернення вже сплачених коштів.

Юристи прогнозують, що основна боротьба розгорнеться в Суді міжнародної торгівлі США — спеціалізованій судовій інституції у Нью-Йорку, яка розглядає спори у сфері зовнішньої торгівлі. Саме там імпортери вже готуються вимагати компенсації митних платежів.

За словами адвокатів, кількість справ про відшкодування може суттєво зрости. Наразі подано вже понад 1 800 позовів. Йдеться про повернення частини з приблизно 175 млрд доларів митних надходжень, які США отримали з квітня минулого року — після оголошення Трампом так званого «Дня визволення» та запровадження нових тарифів.

Під час пресконференції в Білому домі Трамп заявив, що має намір і надалі вводити мита, а процес повернення коштів для компаній може затягнутися на роки.

Серед юридичних компаній, які активно представляють інтереси бізнесу, — вашингтонська фірма Crowell & Moring. За даними судового реєстру, вона подала щонайменше 150 позовів після тарифної ініціативи Трампа. Серед її клієнтів — мережа гуртової торгівлі Costco, виробник косметики Revlon та виробник окулярів EssilorLuxottica, якому належить бренд Ray-Ban.

Понад 150 позовів також подала міжнародна юридична фірма Sidley Austin, представляючи інтереси таких компаній, як J. Crew, Illumina, Dole та Diageo.

Серед менших, але спеціалізованих фірм — Grunfeld, Desiderio, Lebowitz, Silverman & Klestadt, яка вже подала понад 300 позовів від імені клієнтів, зокрема модних брендів Prada та Dolce & Gabbana. Партнер фірми Джозеф Спрараген повідомив, що компанії сплачують фіксований гонорар за ініціювання справ.

Як наголошує Reuters: юристи радять компаніям не зволікати. За правилами, імпортери мають два роки, щоб подати позов до Суду міжнародної торгівлі США з вимогою повернення мит.

Ключове питання — чи має Суд міжнародної торгівлі США повноваження ухвалювати рішення, що поширюватимуться на всю країну, а не лише на окремих позивачів. За словами юриста Джуліана Біча з фірми Pillsbury, Міністерство юстиції США вже заявило, що оскаржуватиме спроби домогтися загальнонаціональної судової заборони.

Водночас навіть якщо уряд погодиться на повернення коштів за раніше сплачені мита, процедура відшкодування поки що залишається невизначеною. Адвокат Браян Яновіц із DLA Piper зазначає, що через правову невизначеність компанії намагатимуться зберегти для себе можливість судового захисту.

Партнерка Pillsbury Ненсі Фішер вважає, що перебіг подій залежатиме від позиції адміністрації. Якщо сторони дійдуть згоди, процес може бути швидким. Утім, вона не впевнена, що уряд обере саме такий шлях.

