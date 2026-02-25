  1. В мире

Страны ЕС укрепляют энергетику от атак РФ после ударов по Украине — Politico

15:24, 25 февраля 2026
Европейский Союз выделил 113 млн евро на защиту энергосетей от возможных атак РФ.
Фото: Keystone / Alessandro Della Bella
Страны ЕС, граничащие с Россией, усиливают защиту энергетической инфраструктуры после массированных атак Москвы на украинскую энергосистему. Об этом сообщает Politico.

Эстония, Латвия, Литва и Польша получили около 113 миллионов евро финансирования из бюджета ЕС на меры безопасности. Это первый случай, когда Европейская комиссия направила средства непосредственно на физическую защиту энергосетей от военных угроз.

Финансирование предусматривает установку:

  • физических барьеров и противодроновых систем;
  • технологий глушения сигналов для противодействия атакам беспилотников;
  • цифровых решений для защиты от кибератак;
  • подразделений охраны критической инфраструктуры;
  • команд быстрого восстановления в случае повреждений.

По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, война в Украине продемонстрировала, что энергетика может использоваться как оружие.

«В мирное время защита — это ответственность энергокомпаний. В военное время — это уже ответственность Министерства обороны», — подчеркнул он.

С 2024 года Россия практически ежедневно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру. По данным Greenpeace, только в январе было применено около 6 000 ударных дронов, 5 500 авиабомб и 158 ракет по объектам генерации и распределения электроэнергии.

Эти атаки привели к длительным отключениям света в морозный период и оставили миллионы людей без электроснабжения. Именно опыт Украины заставил страны Балтии пересмотреть подходы к защите критической инфраструктуры.

После повреждения подводного кабеля EstLink 2 в конце 2024 года Латвия начала накапливать запасные компоненты и формировать резервную инфраструктуру. Ремонт кабеля продолжался шесть месяцев из-за дефицита запчастей.

В настоящее время:

  • патрули НАТО контролируют морские участки инфраструктуры;
  • Латвия и Литва установили системы противодействия дронам;
  • балтийские страны отключились от энергосетей России и Беларуси и усилили связи с Польшей.

Финляндия, в свою очередь, расширяет использование возобновляемых источников энергии, подземные кабельные сети и импорт сжиженного природного газа.

ЕС





