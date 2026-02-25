Країни ЄС укріплюють енергетику від атак РФ після ударів по Україні — Politico

Європейський Союз виділив 113 млн євро на захист енергомереж від можливих атак РФ.

Фото: Keystone / Alessandro Della Bella

Країни ЄС, що межують із Росією, посилюють захист енергетичної інфраструктури після масованих атак Москви на українську енергосистему. Про це повідомляє Politico.

Естонія, Латвія, Литва та Польща отримали близько 113 мільйонів євро фінансування з бюджету ЄС на заходи безпеки. Це перший випадок, коли Європейська комісія спрямувала кошти безпосередньо на фізичний захист енергомереж від військових загроз.

Фінансування передбачає встановлення:

фізичних бар’єрів та протидронових систем;

технологій глушіння сигналів для протидії атакам безпілотників;

цифрових рішень для захисту від кібератак;

підрозділів охорони критичної інфраструктури;

команд швидкого відновлення у разі пошкоджень.

За словами міністра енергетики Литви Жигімантаса Вайчюнаса, війна в Україні продемонструвала, що енергетика може використовуватися як зброя.

«У мирний час захист — це відповідальність енергокомпаній. У воєнний час — це вже відповідальність Міністерства оборони», — наголосив він.

З 2024 року Росія практично щодня атакує українську енергетичну інфраструктуру. За даними Greenpeace, лише у січні було застосовано близько 6 000 ударних дронів, 5 500 авіабомб і 158 ракет по об’єктах генерації та розподілу електроенергії.

Ці атаки призвели до тривалих відключень світла в морозну пору та залишили мільйони людей без електропостачання. Саме досвід України змусив країни Балтії переглянути підходи до захисту критичної інфраструктури.

Після пошкодження підводного кабелю EstLink 2 наприкінці 2024 року Латвія розпочала накопичення запасних компонентів та формування резервної інфраструктури. Ремонт кабелю тривав шість місяців через дефіцит запчастин.

Наразі:

патрулі НАТО контролюють морські ділянки інфраструктури;

Латвія та Литва встановили системи протидії дронам;

балтійські країни від’єдналися від енергомереж Росії та Білорусі й посилили зв’язки з Польщею.

Фінляндія, зі свого боку, розширює використання відновлюваних джерел енергії, підземні кабельні мережі та імпорт скрапленого природного газу.

