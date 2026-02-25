В США прокуратуры начали внедрять систему управления доказательствами на базе ИИ

Офис окружного прокурора заявляет, что новая технология позволит сэкономить тысячи человеко-часов и ускорить рассмотрение дел без автоматизации решений прокуроров.

Фото: datacore.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США Офис окружного прокурора округа Шелби (штат Теннесси) начал сотрудничество с компанией Foltrigg.ai — ИИ-компанией из Мемфиса, созданной исключительно для нужд прокуроров. Об этом во время пресс-конференции сообщил окружной прокурор Стив Малрой, пишет WREG.

Foltrigg.ai помогает эффективнее просматривать доказательства и быстрее продвигать уголовные дела. Компания специализируется на создании и масштабировании практических технологических решений.

«Мы ожидаем, что эта система сэкономит тысячи человеко-часов работы в течение года», — заявил Малрой.

По его словам, новое партнерство стало ответом на ситуацию, когда прокуроры по всей стране сталкиваются с ростом нагрузки и беспрецедентными объемами цифровых доказательств.

Малрой подчеркнул, что система не принимает решений о предъявлении обвинений, не рекомендует исходы дел и никоим образом не автоматизирует прокурорское суждение. В офисе прокурора отметили, что технология поможет быстрее и безопаснее упорядочивать и находить релевантную информацию в больших массивах цифровых доказательств, сохраняя полный человеческий контроль.

«Мы сейчас перегружены и пытаемся сделать все возможное, чтобы удержаться на плаву. Эта система ИИ поможет нам в этом, — сказал Малрой. — Она позволит прокурорам больше сосредоточиться на юридической работе, реальном правовом анализе, личной работе с потерпевшими, лучшей подготовке к судебным процессам и в целом выполнять нашу работу качественнее».

Он также отметил, что ИИ-агент будет обрабатывать только законно полученные доказательства, которые уже находятся в распоряжении прокуратуры, с соблюдением строгих стандартов безопасности и соответствия требованиям законодательства. Все решения будут оставаться под полным контролем прокуроров.

Отвечая на вопрос о стоимости внедрения системы и возможной экономии средств в будущем, Малрой заявил: «Это не стоит нам ничего». Он добавил, что компания также рассчитывает сотрудничать с другими прокуратурами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.