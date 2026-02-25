У США прокуратури почали впроваджувати систему управління доказами на базі ШІ

Офіс окружного прокурора заявляє, що нова технологія дозволить заощадити тисячі людино-годин і пришвидшити розгляд справ без автоматизації рішень прокурорів.

У США Офіс окружного прокурора округу Шелбі (штат Теннессі) розпочав співпрацю з компанією Foltrigg.ai — ШІ-компанією з Мемфіса, створеною виключно для потреб прокурорів. Про це під час пресконференції повідомив окружний прокурор Стів Малрой, пише WREG.

Foltrigg.ai допомагає ефективніше переглядати докази та швидше просувати кримінальні справи. Компанія спеціалізується на створенні та масштабуванні практичних технологічних рішень.

«Ми очікуємо, що ця система заощадить тисячі людино-годин роботи протягом року», — заявив Малрой.

За його словами, нове партнерство стало відповіддю на ситуацію, коли прокурори по всій країні стикаються зі зростанням навантаження та безпрецедентними обсягами цифрових доказів.

Малрой наголосив, що система не ухвалює рішень щодо пред’явлення обвинувачень, не рекомендує результати справ і жодним чином не автоматизує прокурорське судження. В офісі прокурора підкреслили, що технологія допоможе швидше й безпечніше впорядковувати та знаходити релевантну інформацію у великих масивах цифрових доказів, зберігаючи повний людський контроль.

«Ми зараз перевантажені й намагаємося зробити все можливе, щоб утриматися на плаву. Ця система ШІ допоможе нам у цьому, — сказав Малрой. — Вона дозволить прокурорам більше зосередитися на юридичній роботі, реальному правовому аналізі, особистій роботі з потерпілими, кращій підготовці до судових процесів і загалом виконувати нашу роботу якісніше».

Він також зазначив, що ШІ-агент оброблятиме лише законно отримані докази, які вже перебувають у розпорядженні прокуратури, з дотриманням суворих стандартів безпеки та відповідності вимогам законодавства. Усі рішення залишатимуться під повним контролем прокурорів.

Відповідаючи на запитання про вартість впровадження системи та можливу економію коштів у майбутньому, Малрой заявив: «Це не коштує нам нічого». Він додав, що компанія також розраховує співпрацювати з іншими прокуратурами.

