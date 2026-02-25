  1. У світі

У США прокуратури почали впроваджувати систему управління доказами на базі ШІ

16:27, 25 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Офіс окружного прокурора заявляє, що нова технологія дозволить заощадити тисячі людино-годин і пришвидшити розгляд справ без автоматизації рішень прокурорів.
У США прокуратури почали впроваджувати систему управління доказами на базі ШІ
Фото: datacore.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США Офіс окружного прокурора округу Шелбі (штат Теннессі) розпочав співпрацю з компанією Foltrigg.ai — ШІ-компанією з Мемфіса, створеною виключно для потреб прокурорів. Про це під час пресконференції повідомив окружний прокурор Стів Малрой, пише WREG.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Foltrigg.ai допомагає ефективніше переглядати докази та швидше просувати кримінальні справи. Компанія спеціалізується на створенні та масштабуванні практичних технологічних рішень.

«Ми очікуємо, що ця система заощадить тисячі людино-годин роботи протягом року», — заявив Малрой.

За його словами, нове партнерство стало відповіддю на ситуацію, коли прокурори по всій країні стикаються зі зростанням навантаження та безпрецедентними обсягами цифрових доказів.

Малрой наголосив, що система не ухвалює рішень щодо пред’явлення обвинувачень, не рекомендує результати справ і жодним чином не автоматизує прокурорське судження. В офісі прокурора підкреслили, що технологія допоможе швидше й безпечніше впорядковувати та знаходити релевантну інформацію у великих масивах цифрових доказів, зберігаючи повний людський контроль.

«Ми зараз перевантажені й намагаємося зробити все можливе, щоб утриматися на плаву. Ця система ШІ допоможе нам у цьому, — сказав Малрой. — Вона дозволить прокурорам більше зосередитися на юридичній роботі, реальному правовому аналізі, особистій роботі з потерпілими, кращій підготовці до судових процесів і загалом виконувати нашу роботу якісніше».

Він також зазначив, що ШІ-агент оброблятиме лише законно отримані докази, які вже перебувають у розпорядженні прокуратури, з дотриманням суворих стандартів безпеки та відповідності вимогам законодавства. Усі рішення залишатимуться під повним контролем прокурорів.

Відповідаючи на запитання про вартість впровадження системи та можливу економію коштів у майбутньому, Малрой заявив: «Це не коштує нам нічого». Він додав, що компанія також розраховує співпрацювати з іншими прокуратурами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура США штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]