Instagram будет оповещать родителей, если их дети будут искать контент, связанный с самоубийством
Социальная сеть Instagram начнет уведомлять родителей, если их подросток в течение короткого времени неоднократно попытается искать термины, связанные с самоубийством или самоповреждением. Об этом компания объявила в четверг, 26 февраля.
Уведомления начнут поступать в ближайшие недели родителям, подключенным к функции родительского контроля в Instagram.
Социальная платформа, принадлежащая Meta, отмечает, что уже блокирует поиск контента о самоубийстве и самоповреждении, однако новые уведомления призваны информировать родителей в случае повторных попыток подростка искать такой контент, чтобы они могли оказать поддержку.
Поиски, которые могут вызвать уведомление, включают фразы, поощряющие самоубийство или самоповреждение, формулировки, которые могут свидетельствовать о риске причинения вреда себе, а также общие термины, связанные с этой тематикой.
Instagram сообщает, что родители будут получать уведомления по электронной почте, SMS или через WhatsApp — в зависимости от предоставленной контактной информации — а также внутреннее уведомление в приложении. В уведомлении будут ресурсы, призванные помочь родителям правильно начать разговор с подростком. Запуск функции происходит на фоне нескольких судебных исков против Meta и других крупных технологических компаний, которые пытаются привлечь социальные сети к ответственности за вред, причиненный подросткам.
Во время слушаний в федеральном окружном суде Северного округа Калифорнии на этой неделе руководителя Instagram Адама Моссери допрашивали прокуроры по делу о зависимости от социальных сетей относительно задержки внедрения базовых функций безопасности, в частности фильтра контента 18+ в личных сообщениях для подростков.
Кроме того, во время слушаний по отдельному делу в суде округа Лос-Анджелес стало известно, что внутреннее исследование Meta показало: родительский контроль и функции надзора оказали незначительное влияние на компульсивное использование социальных сетей детьми. Исследование также выявило, что дети, переживавшие стрессовые жизненные события, чаще испытывали трудности с регулированием пользования социальными сетями.
Уведомления начнут внедрять в США, Великобритании, Австралии и Канаде уже на следующей неделе, а позже в этом году функция станет доступна и в других регионах.
В будущем Instagram также планирует запускать такие уведомления в случаях, когда подросток будет пытаться обсуждать подобные темы с встроенным искусственным интеллектом приложения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.