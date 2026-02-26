Instagram сповіщатиме батьків, якщо їхні діти шукатимуть контент, пов’язаний із самогубством

Instagram запускає нову функцію батьківського контролю — система надсилатиме сповіщення, якщо підліток шукає контент, пов’язаний із самогубством.

Соцмережа Instagram почне повідомляти батьків, якщо їхній підліток протягом короткого часу неодноразово намагатиметься шукати терміни, пов’язані із самогубством або самопошкодженням. Про це компанія оголосила в четвер, 26 лютого.

Сповіщення почнуть надходити найближчими тижнями батькам, які підключені до функції батьківського нагляду в Instagram.

Соціальна платформа, що належить Meta, зазначає, що вже блокує пошук контенту про самогубство та самопошкодження, однак нові сповіщення покликані інформувати батьків у разі повторних спроб підлітка шукати такий контент, щоб вони могли надати підтримку.

Пошуки, які можуть спричинити сповіщення, включають фрази, що заохочують самогубство або самопошкодження, формулювання, які можуть свідчити про ризик завдання шкоди собі, а також загальні терміни, пов’язані з цією тематикою.

Instagram повідомляє, що батьки отримуватимуть сповіщення електронною поштою, SMS або через WhatsApp — залежно від наданої контактної інформації — а також внутрішнє повідомлення в застосунку. У сповіщенні будуть ресурси, покликані допомогти батькам правильно розпочати розмову з підлітком. Запуск функції відбувається на тлі кількох судових позовів проти Meta та інших великих технологічних компаній, які намагаються притягнути соцмережі до відповідальності за шкоду, завдану підліткам.

Під час слухань у федеральному окружному суді Північного округу Каліфорнії цього тижня керівника Instagram Адама Моссері допитували прокурори у справі про залежність від соціальних мереж щодо затримки впровадження базових функцій безпеки, зокрема фільтра контенту 18+ в приватних повідомленнях для підлітків.

Крім того, під час слухань у окремій справі в суді округу Лос-Анджелес стало відомо, що внутрішнє дослідження Meta показало: батьківський контроль і функції нагляду мали незначний вплив на компульсивне використання соціальних мереж дітьми. Дослідження також виявило, що діти, які переживали стресові життєві події, частіше мали труднощі з регулюванням користування соцмережами.

Сповіщення почнуть впроваджувати в США, Великій Британії, Австралії та Канаді вже наступного тижня, а згодом цього року функція стане доступною й в інших регіонах.

У майбутньому Instagram також планує запускати такі сповіщення у випадках, коли підліток намагатиметься обговорювати подібні теми з вбудованим штучним інтелектом застосунку.

