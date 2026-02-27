Впервые в истории ООН: Мелания Трамп будет председательствовать на заседании Совбеза

Выступление Мелании Трамп будет посвящено роли образования в продвижении толерантности и мира во всем мире.

Фото: AP

Первая леди США и супруга Дональда Трампа — Мелания — возглавит заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 2 марта. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц на своей странице в социальной сети X.

Ротационное председательство в Совбезе ООН перейдет к США. Однако заседание впервые возглавит супруга действующего президента, хотя обычно они проходят под председательством посла или высокопоставленного члена правительства страны-представителя по ротации.

«Мелания Трамп впервые как первая леди США будет председательствовать в Совете Безопасности — в первый же день председательства Америки в Совете. Сделаем ООН снова великой!», — сказал он.

На странице офиса первой леди США в X подчеркнули, что выступление Мелании Трамп будет посвящено роли образования в продвижении толерантности и мира во всем мире.

«Под руководством госпожи Трамп… члены Совета рассмотрят вопросы образования, технологий, мира и безопасности», — добавили в офисе.

Представитель ООН в комментарии Reuters отметил, что «это будет первый случай, когда супруга действующего мирового лидера будет председательствовать на заседании Совета Безопасности, состоящего из 15 членов».

