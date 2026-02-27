  1. В мире

Впервые в истории ООН: Мелания Трамп будет председательствовать на заседании Совбеза

08:30, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Выступление Мелании Трамп будет посвящено роли образования в продвижении толерантности и мира во всем мире.
Впервые в истории ООН: Мелания Трамп будет председательствовать на заседании Совбеза
Фото: AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первая леди США и супруга Дональда Трампа — Мелания — возглавит заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 2 марта. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц на своей странице в социальной сети X.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ротационное председательство в Совбезе ООН перейдет к США. Однако заседание впервые возглавит супруга действующего президента, хотя обычно они проходят под председательством посла или высокопоставленного члена правительства страны-представителя по ротации.

«Мелания Трамп впервые как первая леди США будет председательствовать в Совете Безопасности — в первый же день председательства Америки в Совете. Сделаем ООН снова великой!», — сказал он.

На странице офиса первой леди США в X подчеркнули, что выступление Мелании Трамп будет посвящено роли образования в продвижении толерантности и мира во всем мире.

«Под руководством госпожи Трамп… члены Совета рассмотрят вопросы образования, технологий, мира и безопасности», — добавили в офисе.

Представитель ООН в комментарии Reuters отметил, что «это будет первый случай, когда супруга действующего мирового лидера будет председательствовать на заседании Совета Безопасности, состоящего из 15 членов».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп ООН

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Скриншоты из РФ, условия в СИЗО и расходы на адвоката: обзор ключевых позиций Верховного Суда

Могут ли ненадлежащие условия в СИЗО изменить приговор и обязательно ли защитнику общаться с коллаборантом в делах in absentia — разбираем обзор практики Верховного Суда.

Право на правовую помощь для жителей в оккупации хотят закрепить в специальном законе

Предлагается внести уточнение в профильный закон и закрепить положение о недопустимости ограничения права на правовую помощь для жителей в оккупации.

Штрафы не пересматривались с 1996 года — правительство готовит жесткие изменения в КУоАП

Кабмин предлагает увеличить сроки привлечения к ответственности за финансовые правонарушения.

18 кандидатов претендуют на должности судей КСУ: Совет судей обнародовал список

Совет судей обнародовал список кандидатов в Конституционный Суд: кто претендует на должность.

Прямые контракты и стандарты раскрытия информации о бенефициарах: Минэкономики о новых правилах закупок

Украина разрешила закупать критическое оборудование по прямым договорам и усилила режим проверки конечных владельцев бизнеса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]