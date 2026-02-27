  1. У світі

Вперше в історії ООН: Меланія Трамп головуватиме на засіданні Радбезу

08:30, 27 лютого 2026
Виступ Меланії Трамп буде присвячений ролі освіти в просуванні толерантності та миру в усьому світі.
Вперше в історії ООН: Меланія Трамп головуватиме на засіданні Радбезу
Фото: AP
Перша леді США і дружина Дональда Трампа - Меланія, очолить засідання Ради безпеки ООН, яке відбудеться 2 березня. Про це заявив постпред США при ООН Майк Волтц на своїй сторінці у соцмережі Х.

Ротаційне головування в Радбезі ООН перейде до США. Але засідання вперше очолить дружина чинного президента, хоча зазвичай вони відбуваються під головуванням посла або високопоставленого члена уряду країни-представника за ротацією.

«Меланія Трамп уперше як перша леді США головуватиме в Раді безпеки - у перший же день головування Америки в раді. Зробимо ООН знову великою!», - сказав він.

На сторінці офісу першої леді США в Х підкреслили, що виступ Меланії Трамп буде присвячений ролі освіти в просуванні толерантності та миру в усьому світі.

«Під керівництвом пані Трамп... члени Ради розглядатимуть питання освіти, технологій, миру і безпеки», - додали в офісі.

Представник ООН у коментарі Reuters зазначив, що «це буде перший випадок, коли дружина чинного світового лідера головуватиме на засіданні Ради безпеки, що складається з 15 членів».

