Ватикан выпустил необычную марку в поддержку украинцев — как она выглядит, фото

На почтовой марке изображен Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве во время блэкаута.

Ватикан к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России представил новую почтовую марку, посвященную католикам Украины, пишет Reuters.

Дизайн марки стал необычным для ватиканской филателии. Почтовая служба Святого Престола обычно выпускает марки по случаю католических праздников или в честь национальных Церквей, избегая политических акцентов и отдавая предпочтение изображениям религиозных фигур, в частности местных святых.

На новой марке киевский собор изображен затемненным из-за отключения электроэнергии, однако позади его силуэт подсвечивает оранжевое сияние вечернего неба.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук, который присутствовал в Ватикане на церемонии презентации, заявил, что выпуск марки является «большим моментом утешения».

«Мы действительно чувствуем поддержку Святого Престола за это особое внимание к нашей истории, к нашей жизни в этот трагический момент войны», — сказал он по-итальянски.

Марку также приурочили к 30-летию восстановления Киевской католической епархии после распада СССР и 12-й годовщине возведения собора.

Фото: reuters.com

