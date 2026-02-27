  1. У світі
  2. / В Україні

Ватикан випустив незвичну марку на підтримку українців — як вона виглядає, фото

08:48, 27 лютого 2026
На поштовій марці зображено Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві під час блекауту.
Ватикан до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії представив нову поштову марку, присвячену католикам України, пише Reuters.

Дизайн марки став незвичним для ватиканської філателії. Поштова служба Святого Престолу зазвичай випускає марки з нагоди католицьких свят або на честь національних Церков, уникаючи політичних акцентів і віддаючи перевагу зображенням релігійних постатей, зокрема місцевих святих.

На новій марці київський собор зображений затемненим через відключення електроенергії, однак позаду його силует підсвічує помаранчеве сяйво вечірнього неба.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук, який був присутній у Ватикані на церемонії презентації, заявив, що випуск марки є «великим моментом розради».

«Ми справді відчуваємо підтримку Святого Престолу за цю особливу увагу до нашої історії, до нашого життя в цей трагічний момент війни», – сказав він італійською.

Марку також приурочили до 30-річчя відновлення Київської католицької єпархії після розпаду СРСР і 12-ї річниці зведення собору.

Фото: reuters.com

Ватикан

