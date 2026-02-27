В США арестовали украинца, которого разыскивали за покушение на убийство начальника полиции

Украина выдала ордер на арест Николая Житниченко за покушение на убийство начальника полицейского подразделения с использованием взрывного устройства.

Фото: ice.gov

В США правоохранители арестовали гражданина Украины Николая Житниченко, которого разыскивали за покушение на убийство начальника полиции, а также за наркопреступления и рэкет. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

Отмечается, что арест стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с американскими и международными партнерами.

Житниченко был принят в США 21 марта 2023 года как условно-досрочно освобожденный по гуманитарным причинам во времена администрации Джо Байдена.

Всего через несколько месяцев, в октябре 2023 года, Украина выдала ордер на арест Житниченко за покушение на убийство начальника полицейского подразделения с использованием взрывного устройства, хранение наркотиков, распространение наркотиков, рэкет и участие в организованной преступности.

После ареста Житниченко доставлен в федеральный следственный изолятор Буффало. Он будет оставаться под стражей ICE до рассмотрения дела о его депортации.

