  1. У світі

У США заарештували українця, якого розшукували за замах на вбивство начальника поліції

09:42, 27 лютого 2026
Україна видала ордер на арешт Миколи Житніченка за замах на вбивство начальника поліцейського підрозділу за допомогою вибухового пристрою
У США заарештували українця, якого розшукували за замах на вбивство начальника поліції
Фото: ice.gov
У США правоохоронці заарештували громадянина України Миколу Житніченка, якого розшукували за замах на вбивство начальника поліції, а також за наркозлочини та рекет. Про це повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США.

Зазначається, що арешт став можливим завдяки тісній співпраці з американськими та міжнародними партнерами.

Житніченка було прийнято до США 21 березня 2023 року як умовно-достроково звільненого за гуманітарних причин за часів адміністрації Джо Байдена.

Всього через кілька місяців, у жовтні 2023 року, Україна видала ордер на арешт Житніченка за замах на вбивство начальника поліцейського підрозділу за допомогою вибухового пристрою, зберігання наркотиків, розповсюдження наркотиків, рекет та участь в організованій злочинності.

Після арешту Житніченка доправлено до федерального слідчого ізолятора Буффало. Він залишатиметься під вартою ICE до розгляду справи про його депортацію.

США Україна

