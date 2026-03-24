Суд присудил $1 миллион врачу, уволенному за разоблачение злоупотреблений в больнице

Бывшей главной психиатрине больницы присудили 1 млн долларов по делу о преследовании разоблачителей.

В США обострился скандал вокруг государственной психиатрической больницы Greystone Park, которая еще шесть лет назад согласилась на судебный надзор после иска о небезопасных условиях для пациентов и давлении на персонал. Несмотря на это, новые судебные решения свидетельствуют, что проблемы в учреждении до сих пор не решены, пишет NJ.com.

Суд присудил бывшей главной психиатрине больницы Маргарите Гормус 1 млн долларов по делу о преследовании разоблачителей. Она заявляла, что руководство наказало ее за сообщения о нарушениях, резко увеличив нагрузку и передав ей самых опасных пациентов.

Кроме того, другой врач — Уолтер Бакун — подал иск, в котором утверждает, что его уволили за сообщения о критической нехватке персонала и системных сбоях, которые создавали угрозу для пациентов и работников.

Оба медика ранее помогали Офису государственного защитника США в деле о нарушении гражданских прав, которое в 2020 году завершилось соглашением об улучшении безопасности и кадрового обеспечения больницы.

Гормус заявила, что годами сообщала о небезопасных условиях и рисках для пациентов, однако за это подверглась преследованиям, проверкам и отстранению от работы, после чего была вынуждена уволиться.

Она подчеркнула, что решение суда должно стать сигналом для всей системы: медики не должны бояться говорить правду о нарушениях.

В то же время в штате отказались комментировать дело. Больница Greystone имеет длительную историю проблем — от переполненности и нехватки врачей до жалоб на ненадлежащее лечение и содержание пациентов после стабилизации состояния.

Правозащитная организация в 2024 году подала отдельный иск, в котором обвинила психиатрические учреждения штата в содержании пациентов в опасных условиях, включая случаи насилия и отсутствие базовых ресурсов. Это дело до сих пор рассматривается в суде.

Несмотря на отчет надзорного органа за 2023 год о определенном прогрессе в работе больницы, новые иски свидетельствуют о сохранении системных проблем.

В частности, Бакун сообщал о подозрительной смерти пациента в 2025 году и обратился в полицию и к семье умершего. После этого его обвинили в «ненадлежащем поведении» и уволили.

Адвокат пострадавших заявил, что все эти дела являются частями одной проблемы — системного преследования разоблачителей.

«Это не отдельные случаи, а одна история: врачи, которые разоблачали нарушения, и юристы, которые пытались реформировать систему, были наказаны», — подчеркнул он.

По его словам, проблема носит системный характер в государственных учреждениях, и без ответственности за давление на разоблачителей ситуация не изменится.

