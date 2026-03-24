Суд присудив $1 мільйон лікарці, яку звільнили за викриття зловживань у лікарні

21:52, 24 березня 2026
Колишній головній психіатрині лікарні присудили 1 млн доларів у справі про переслідування викривачів.
Суд присудив $1 мільйон лікарці, яку звільнили за викриття зловживань у лікарні
 У США загострився скандал навколо державної психіатричної лікарні Greystone Park, яка ще шість років тому погодилася на судовий нагляд після позову щодо небезпечних умов для пацієнтів і тиску на персонал. Попри це, нові судові рішення свідчать, що проблеми в закладі досі не вирішені, пише NJ.com

Суд присудив колишній головній психіатрині лікарні Маргариті Гормус 1 млн доларів у справі про переслідування викривачів. Вона заявляла, що керівництво покарало її за повідомлення про порушення, різко збільшивши навантаження та передавши їй найнебезпечніших пацієнтів.

Крім того, інший лікар — Волтер Бакун — подав позов, у якому стверджує, що його звільнили за повідомлення про критичну нестачу персоналу та системні збої, які створювали загрозу для пацієнтів і працівників.

Обидва медики раніше допомагали Офісу державного захисника США у справі про порушення цивільних прав, яка у 2020 році завершилася угодою про покращення безпеки та кадрового забезпечення лікарні.

Гормус заявила, що роками повідомляла про небезпечні умови та ризики для пацієнтів, однак за це зазнала переслідувань, перевірок і відсторонення від роботи, після чого була змушена звільнитися.

Вона наголосила, що рішення суду має стати сигналом для всієї системи: медики не повинні боятися говорити правду про порушення.

Водночас у штаті відмовилися коментувати справу. Лікарня Greystone має тривалу історію проблем — від переповненості та нестачі лікарів до скарг на неналежне лікування та утримання пацієнтів після стабілізації стану.

Правозахисна організація у 2024 році подала окремий позов, у якому звинуватила психіатричні заклади штату в утриманні пацієнтів у небезпечних умовах, включно з випадками насильства та відсутністю базових ресурсів. Ця справа досі розглядається в суді.

Попри звіт наглядового органу за 2023 рік про певний прогрес у роботі лікарні, нові позови свідчать про збереження системних проблем.

Зокрема, Бакун повідомляв про підозрілу смерть пацієнта у 2025 році та звернувся до поліції й родини померлого. Після цього його звинуватили у «неналежній поведінці» та звільнили.

Адвокат постраждалих заявив, що всі ці справи є частинами однієї проблеми — системного переслідування викривачів.

«Це не окремі випадки, а одна історія: лікарі, які викривали порушення, і юристи, які намагалися реформувати систему, були покарані», — наголосив він.

За його словами, проблема має системний характер у державних установах, і без відповідальності за тиск на викривачів ситуація не зміниться.

