Неожиданное торможение на ходу: Honda обвиняют в опасном дефекте авто

Дело, которое длится почти десять лет, передают в суд — речь идет о возможных рисках современных систем безопасности автомобилей.

В США после почти десятилетия юридической неопределенности дело против Honda наконец переходит в финальную фазу и приближается к судебному рассмотрению, поднимая серьезные вопросы о надежности современных систем безопасности автомобилей, передает Guessingheadlights.

В центре спора — система автоматического торможения Collision Mitigation Braking System, которая, по словам истцов, может срабатывать даже тогда, когда реальной опасности нет, вызывая внезапное и неожиданное торможение, что, наоборот, повышает риск аварии.

Иск, начавшийся восемь лет назад как широкий процесс против комплекса систем помощи водителю Honda Sensing, со временем был сужен до одного ключевого элемента. В нынешнем виде дело касается исключительно системы автоматического торможения, которая стала центральным вопросом после неоднократного пересмотра исковых требований.

Согласно материалам дела, проблема связана с тем, как система использует сочетание радара, камеры и программного обеспечения для выявления препятствий и оценки опасности. В идеальных условиях технология должна распознать угрозу столкновения и автоматически применить тормоза, чтобы уменьшить или избежать удара. Однако истцы утверждают, что в отдельных случаях система ошибочно идентифицирует угрозы и активирует торможение без реальных оснований.

Такие ситуации особенно опасны в условиях плотного трафика или на высокой скорости, когда внезапное торможение может привести к наезду сзади или цепной аварии. Некоторые владельцы автомобилей заявляют, что после таких случаев потеряли доверие к своим авто и вынуждены управлять с повышенной осторожностью.

Коллективный иск трижды изменялся и подавался повторно по мере развития дела, однако суд позволил его дальнейшее рассмотрение, несмотря на сложность и длительный срок. Накануне слушаний стороны продолжают отстаивать противоположные позиции. Honda отрицает любые нарушения и настаивает, что система автоматического торможения не является дефектной.

Дело осложняется тем, что оно касается одних из самых популярных моделей Honda в США. Иск охватывает отдельные модели Honda CR-V 2017–2019 годов и Honda Accord 2018–2020 годов, оснащенные системой CMBS, но только те автомобили, которые были приобретены новыми у официальных дилеров в восьми штатах, в частности Калифорнии, Флориде и Нью-Йорке.

В то же время новые поколения этих моделей не входят в данный иск. Однако дело имеет значение из-за широкого распространения таких систем помощи водителю и длительного использования их в модельном ряду компании.

Для Honda ставки выходят за пределы одного судебного процесса, поскольку речь идет об автомобилях массового сегмента, которые формировали репутацию бренда как надежного производителя. Иск привлекает особое внимание, так как затрагивает ключевой вопрос доверия к технологиям безопасности.

Дело также рассматривается в более широком контексте развития современных систем помощи водителю. Хотя такие технологии могут повышать безопасность и комфорт, их сложность создает новые риски: ошибки или неправильная оценка ситуации могут иметь серьезные последствия. Технологии, призванные предотвращать аварии, при определенных условиях сами могут становиться источником опасности.

После восьми лет рассмотрения и Honda, и истцы переходят к финальному этапу, рассчитывая на положительный результат. В то же время будущее решение суда может иметь значительно более широкие последствия — повлиять на подходы автопроизводителей к разработке, тестированию и внедрению систем безопасности в ближайшие годы.

