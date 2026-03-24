Несподіване гальмування на ходу: Honda звинувачують у небезпечному дефекті авто

Справу, яка триває майже десять років, передають до суду — йдеться про можливі ризики сучасних систем безпеки авто.

У США після майже десятиліття юридичної невизначеності справа проти Honda нарешті переходить у фінальну фазу та наближається до судового розгляду, порушуючи серйозні питання щодо надійності сучасних систем безпеки автомобілів, передає Guessingheadlights.

У центрі спору — система автоматичного гальмування Collision Mitigation Braking System, яка, за словами позивачів, може реагувати навіть тоді, коли реальної небезпеки немає, спричиняючи раптове та неочікуване гальмування, що, навпаки, підвищує ризик аварії.

Позов, який розпочався вісім років тому як широкий процес проти комплексу систем допомоги водієві Honda Sensing, з часом було звужено до одного ключового елементу. У нинішньому вигляді справа стосується виключно системи автоматичного гальмування, яка стала центральним питанням після неодноразового перегляду позовних вимог.

Згідно з матеріалами справи, проблема пов’язана з тим, як система використовує поєднання радара, камери та програмного забезпечення для виявлення перешкод і оцінки небезпеки. В ідеальних умовах технологія повинна розпізнати загрозу зіткнення та автоматично застосувати гальма, щоб зменшити або уникнути удару. Однак позивачі стверджують, що в окремих випадках система помилково ідентифікує загрози та активує гальмування без реальних підстав.

Такі ситуації особливо небезпечні в умовах щільного трафіку або на високій швидкості, коли раптове гальмування може призвести до наїзду ззаду або ланцюгової аварії. Деякі власники автомобілів заявляють, що після таких випадків втратили довіру до своїх авто та змушені керувати з підвищеною обережністю.

Колективний позов тричі змінювався та подавався повторно в міру розвитку справи, однак суд дозволив його подальший розгляд, попри складність і тривалий строк. Напередодні слухань сторони продовжують відстоювати протилежні позиції. Honda заперечує будь-які порушення та наполягає, що система автоматичного гальмування не є дефектною.

Справу ускладнює те, що вона стосується одних із найпопулярніших моделей Honda у США. Позов охоплює окремі моделі Honda CR-V 2017–2019 років та Honda Accord 2018–2020 років, оснащені системою CMBS, але лише ті автомобілі, які були придбані новими у офіційних дилерів у восьми штатах, зокрема Каліфорнії, Флориді та Нью-Йорку.

Водночас нові покоління цих моделей не входять до цього позову. Однак справа має значення через широке поширення таких систем допомоги водієві та тривале використання їх у модельному ряду компанії.

Для Honda ставки виходять за межі одного судового процесу, адже йдеться про автомобілі масового сегмента, які формували репутацію бренду як надійного виробника. Позов привертає особливу увагу, оскільки зачіпає ключове питання довіри до технологій безпеки.

Справу також розглядають у ширшому контексті розвитку сучасних систем допомоги водієві. Хоча такі технології можуть підвищувати безпеку та комфорт, їхня складність створює нові ризики: помилки або неправильна оцінка ситуації можуть мати серйозні наслідки. Технології, покликані запобігати аваріям, за певних умов самі можуть ставати джерелом небезпеки.

Після восьми років розгляду і Honda, і позивачі переходять до фінального етапу, розраховуючи на позитивний результат. Водночас майбутнє рішення суду може мати значно ширші наслідки — вплинути на підходи автовиробників до розробки, тестування та впровадження систем безпеки у наступні роки.

