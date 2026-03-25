В Китае семь собак сбежали от похитителей и самостоятельно вернулись домой

00:06, 25 марта 2026
Семь животных сбежали от предполагаемых похитителей и вернулись домой, преодолев вместе десятки километров и не оставив ни одного раненого товарища.
На северо-востоке Китая семь собак сбежали от похитителей, которые, вероятно, работают в магазинах собачьего мяса, и самостоятельно вернулись в свои дома. Об этом сообщает South China Morning Post.

16 марта житель города Чанчунь провинции Цзилинь по имени Лу заснял на видео, как группа собак движется по дороге. На кадрах видно, что животные держатся вместе: они окружают раненую немецкую овчарку, а корги впереди периодически оглядывается, проверяя, все ли остаются в группе. Среди собак также были золотистые ретриверы, лабрадоры и пекинесы.

По словам очевидца, животные не выглядели бездомными и вели себя слаженно. Он пытался вывести их в безопасное место, однако собаки не реагировали, после чего мужчина опубликовал видео в соцсети Douyin с призывом к властям вмешаться. Другие пользователи также сообщали о перемещении собак и публиковали видео.

Местная служба по отлову бездомных животных сообщила, что собаки родом из одного поселка и обычно передвигаются вместе. Для их поиска были направлены волонтеры и задействован дрон.

Один из волонтеров предположил, что собак могли похитить владельцы заведений, где продают собачье мясо, и что животные, вероятно, сбежали из транспорта, хотя свидетелей этого нет. В северных регионах Китая до сих пор работают рестораны, специализирующиеся на собачьем мясе, а случаи похищения домашних животных в городах Чанчунь, Харбин и Далянь фиксировались ранее.

19 марта стало известно, что все семь собак вернулись к своим владельцам из трех разных домохозяйств. Расстояние от места, где их заметили, до деревни составляло около 17 километров. Владельцы животных сообщили, что рады их возвращению.

История быстро обрела огласку: видео набрало более 230 миллионов просмотров. Пользователи соцсетей отмечали поведение собак и призывали ужесточить законодательство о защите животных.

На данный момент информация о причастных к похищению не обнародована. В Китае кража собак является уголовным правонарушением и наказывается штрафами или лишением свободы в зависимости от стоимости животного. При этом общенационального запрета на употребление собачьего мяса нет, хотя отдельные города, в частности Шэньчжэнь, уже ввели соответствующие ограничения.

