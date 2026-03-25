У Китаї семеро собак втекли від викрадачів і самостійно повернулися додому

На північному сході Китаю семеро собак втекли від викрадачів, які, ймовірно, працюють у магазинах собачого м’яса, та самостійно повернулися до своїх домівок. Про це повідомляє South China Morning Post.

16 березня житель міста Чанчунь провінції Цзилінь на ім’я Лу зафіксував на відео, як група собак рухається дорогою. На кадрах видно, що тварини тримаються разом: вони оточують поранену німецьку вівчарку, а коргі попереду періодично озирається, перевіряючи, чи всі залишаються в групі. Серед собак також були золотисті ретривери, лабрадори та пекінеси.

За словами очевидця, тварини не виглядали безпритульними і поводилися злагоджено. Він намагався вивести їх у безпечне місце, однак собаки не реагували, після чого чоловік опублікував відео в соцмережі Douyin із закликом до влади втрутитися. Інші користувачі також повідомляли про переміщення собак і публікували відео.

Місцева служба з вилову безпритульних тварин повідомила, що собаки походять із одного селища та зазвичай пересуваються разом. Для їх пошуку направили волонтерів і використали дрон.

Один із волонтерів припустив, що собак могли викрасти власники закладів, де продають собаче м’ясо, і що тварини, ймовірно, втекли з транспорту, хоча свідків цього немає. У північних регіонах Китаю досі працюють ресторани, які спеціалізуються на собачому м’ясі, а випадки викрадення домашніх тварин у містах Чанчунь, Харбін і Далянь фіксувалися раніше.

19 березня стало відомо, що всі семеро собак повернулися до своїх власників із трьох різних домогосподарств. Відстань від місця, де їх помітили, до села становила близько 17 кілометрів. Власники тварин повідомили, що раді їхньому поверненню.

Історія швидко набула розголосу: відео зібрали понад 230 мільйонів переглядів. Користувачі соцмереж відзначали поведінку собак і закликали посилити законодавство щодо захисту тварин.

Наразі інформації про причетних до викрадення не оприлюднено. У Китаї крадіжка собак є кримінальним правопорушенням і карається штрафами або ув’язненням залежно від вартості тварини. При цьому загальнонаціональної заборони на споживання собачого м’яса немає, хоча окремі міста, зокрема Шеньчжень, уже запровадили відповідні обмеження.

