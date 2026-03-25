  1. В мире

В США адвоката лишили лицензии после манипуляций в деле о разводе

19:30, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Адвокат лишился лицензии из-за нарушений при ведении дела о разводе.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США адвоката Спенсера Хекта лишили права заниматься юридической деятельностью после серьезных нарушений при ведении дела о разводе. Речь идет о многолетнем деле, связанном с ненадлежащим поведением юриста и возможными манипуляциями в судебном процессе, пишет The Daily Record.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно материалам дела, адвокат продолжил процедуру закрытия дела о разводе, несмотря на то, что ключевой документ — послебрачное соглашение — фактически отсутствовал. В то же время клиент соглашался на прекращение процесса именно при условии существования этого соглашения.

Позже выяснилось, что юрист не только не предоставил копию документа по требованию клиента, но и не сообщил о его отсутствии, что суд расценил как сокрытие информации.

Ранее адвокат уже привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения профессиональных стандартов, в частности за недобросовестное поведение по отношению к другой стороне процесса.

В итоге дисциплинарные органы пришли к выводу, что действия юриста подрывают доверие к правосудию, и поэтому применили самую строгую санкцию — лишение права на адвокатскую деятельность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США адвокат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]