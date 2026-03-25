В США адвоката лишили лицензии после манипуляций в деле о разводе

Адвокат лишился лицензии из-за нарушений при ведении дела о разводе.

В США адвоката Спенсера Хекта лишили права заниматься юридической деятельностью после серьезных нарушений при ведении дела о разводе. Речь идет о многолетнем деле, связанном с ненадлежащим поведением юриста и возможными манипуляциями в судебном процессе, пишет The Daily Record.

Согласно материалам дела, адвокат продолжил процедуру закрытия дела о разводе, несмотря на то, что ключевой документ — послебрачное соглашение — фактически отсутствовал. В то же время клиент соглашался на прекращение процесса именно при условии существования этого соглашения.

Позже выяснилось, что юрист не только не предоставил копию документа по требованию клиента, но и не сообщил о его отсутствии, что суд расценил как сокрытие информации.

Ранее адвокат уже привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения профессиональных стандартов, в частности за недобросовестное поведение по отношению к другой стороне процесса.

В итоге дисциплинарные органы пришли к выводу, что действия юриста подрывают доверие к правосудию, и поэтому применили самую строгую санкцию — лишение права на адвокатскую деятельность.

