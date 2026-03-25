У США адвоката позбавили ліцензії після маніпуляцій у справі з розлученням

19:30, 25 березня 2026
Адвокат втратив ліцензію через порушення під час ведення справи про розлучення.
У США адвоката Спенсера Хекта позбавили права займатися юридичною діяльністю після серйозних порушень під час ведення справи про розлучення. Йдеться про багаторічну справу, пов’язану з неналежною поведінкою юриста та можливими маніпуляціями в судовому процесі, пише Thedailyrecord.

За матеріалами справи, адвокат продовжив процедуру закриття справи про розлучення, попри те, що ключовий документ — післяшлюбна угода — фактично був відсутній. Водночас клієнт погоджувався на припинення процесу саме за умови існування цієї угоди.

Згодом з’ясувалося, що юрист не лише не надав копію документа на вимогу клієнта, а й не повідомив про його відсутність, що суд розцінив як приховування інформації.

Раніше адвокат уже притягувався до дисциплінарної відповідальності за порушення професійних стандартів, зокрема за недобросовісну поведінку щодо іншої сторони процесу.

У підсумку дисциплінарні органи дійшли висновку, що дії юриста підривають довіру до правосуддя, а тому застосували найсуворішу санкцію — позбавлення права на адвокатську діяльність.

