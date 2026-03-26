США отменили санкции в отношении Минфина Беларуси, Банка развития и «Беларуськалия»

Министерство финансов США сообщило об отмене ограничений в отношении ряда белорусских финансовых и государственных структур.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США отменили санкции против Министерства финансов Беларуси, Банка развития Беларуси, компании «Беларуськалий» и некоторых связанных с ними организаций.

Как отмечает Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало генеральную лицензию №14, которая позволяет осуществлять операции с участием Белорусского банка развития и реконструкции «Белинвестбанк» и нескольких дополнительных организаций.

В сообщении отмечается, что после консультаций с Госдепартаментом США обстоятельства больше не оправдывают запреты, наложенные на Минфин Республики Беларусь и Банк развития.

Кроме того, OFAC обновило свой «Список граждан специального назначения и заблокированных лиц», в котором упоминаются «Белорусская калийная компания» и несколько небольших белорусских банков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.