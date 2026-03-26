США скасували санкції проти Мінфіну Білорусі, Банку розвитку та «Білоруськалію»

Міністерство фінансів США повідомило про скасування обмежень для низки білоруських фінансових і державних структур.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США скасували санкції проти Міністерства фінансів Білорусі, Банку розвитку Білорусі, компанії «Білоруськалій» та деяких пов’язаних із ними організацій.

Як зазначає Міністерство фінансів США, Управління контролю за іноземними активами (OFAC) видало генеральну ліцензію №14, яка дозволяє здійснювати операції за участю Білоруського банку розвитку та реконструкції «Белінвестбанк» та кількох додаткових організацій.

У повідомленні зазначено, що після консультацій із Держдепартаментом США обставини більше не виправдовують заборони, накладені на Мінфін Республіки Білорусь та Банк розвитку.

Крім цього, OFAC оновив свій «Список громадян спеціального призначення та заблокованих осіб», у якому згадуються «Білоруськалій» та кілька менших білоруських банків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.