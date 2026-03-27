Суд в США признал несправедливым пожизненное для соучастников преступления: не стрелял — не убийца

В США приняли решение, которое может изменить судьбы более тысячи заключенных. Верховный суд Пенсильвании признал неконституционным автоматическое назначение пожизненного наказания без права на освобождение для лиц, осужденных за так называемое «felony murder» — то есть ситуации, когда человек погибает во время совершения другого тяжкого преступления, даже если смерть не была запланированной и не все участники непосредственно причастны к убийству.

Что изменилось

Ранее закон предусматривал: если человек был причастен к тяжкому преступлению (например, ограблению), во время которого произошло убийство, он автоматически получал пожизненный срок — даже если не совершал самого убийства и не имел намерения его совершать.

Фактически действовало правило: есть погибший во время преступления — все участники отвечают как за убийство.

Теперь суд постановил, что такой подход противоречит принципу справедливости, поскольку не учитывает степень вины каждого участника.

Решение открывает возможность пересмотра приговоров для более чем 1 100 заключенных, указывает Courthouse News.

Позиция власти

Губернатор штата Джош Шапиро поддержал решение суда.

Он подчеркнул, что одинаковое наказание для разных ролей в преступлении является несправедливым: водитель, который ждет для побега, не может получать такой же приговор, как человек, который непосредственно стреляет.

Почему эта норма вызвала критику

Проблема «felony murder» заключалась в том, что:

не нужно было доказывать намерение убить;

достаточно было участия в преступлении;

всех участников автоматически признавали виновными в убийстве;

суд не имел возможности учитывать, кто именно и какую роль играл.

Дело, которое стало переломным

Решение основано на деле жителя округа Аллегейни — Дерека Ли.

В 2014 году он вместе с сообщницей совершил вооруженное ограбление в Питтсбург. Во время инцидента произошла схватка между жертвой и сообщницей Ли, в результате которой мужчина погиб.

Сам Ли не стрелял, однако в 2016 году его приговорили к пожизненному заключению без права на освобождение — именно по принципу «felony murder».

Главная судья Дебра М. Тодд отметила, что: конституция штата обеспечивает более широкую защиту от жестоких наказаний, чем федеральное законодательство; наказание должно соответствовать степени вины; действующая система игнорировала различие между ролями участников преступления.

Суд пришел к выводу, что обязательное пожизненное заключение создает риск несоразмерного наказания и является жестоким.

Что дальше

Дело Ли направили на повторное рассмотрение для определения нового приговора с учетом его роли в преступлении.

В то же время исполнение решения отложили на 120 дней, чтобы Генеральная ассамблея Пенсильвании могла подготовить изменения в законодательство.

