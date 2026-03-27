Суд у США визнав несправедливим довічне для співучасників злочину: не стріляв — не вбивця

У США ухвалили рішення, яке може змінити долі понад тисячі ув’язнених. Верховний суд Пенсильванії визнав неконституційним автоматичне призначення довічного покарання без права на звільнення для осіб, засуджених за так зване «felony murder» — тобто ситуації, коли людина гине під час скоєння іншого тяжкого злочину, навіть якщо смерть не була запланованою і не всі учасники безпосередньо причетні до вбивства.

Що змінилося

Раніше закон передбачав: якщо людина була причетна до тяжкого злочину (наприклад, пограбування), під час якого сталося вбивство, вона автоматично отримувала довічний термін — навіть якщо не здійснювала самого вбивства і не мала наміру його вчиняти.

Фактично діяло правило: є загиблий під час злочину — усі учасники відповідають як за вбивство.

Тепер суд постановив, що такий підхід суперечить принципу справедливості, адже не враховує ступінь вини кожного учасника.

Рішення відкриває можливість перегляду вироків для понад 1 100 ув’язнених, вказує Courthouse News.

Позиція влади

Губернатор штату Джош Шапіро підтримав рішення суду.

Він наголосив, що однакове покарання для різних ролей у злочині є несправедливим: водій, який чекає для втечі, не може отримувати такий самий вирок, як людина, що безпосередньо стріляє.

Чому ця норма викликала критику

Проблема «felony murder» полягала в тому, що:

не потрібно було доводити намір убити;

достатньо було участі у злочині;

усіх учасників автоматично визнавали винними у вбивстві;

суд не мав можливості врахувати, хто саме і яку роль відігравав.

Справа, яка стала переломною

Рішення базується на справі мешканця округу Аллегені — Дерека Лі.

У 2014 році він разом зі спільницею вчинив збройне пограбування в Піттсбург. Під час інциденту сталася сутичка між жертвою та спільницею Лі, унаслідок якої чоловік загинув.

Сам Лі не стріляв, однак у 2016 році його засудили до довічного ув’язнення без права на звільнення — саме за принципом «felony murder».

Головна суддя Дебра М. Тодд зазначила, що: конституція штату забезпечує ширший захист від жорстоких покарань, ніж федеральне законодавство; покарання має відповідати ступеню вини; чинна система ігнорувала різницю між ролями учасників злочину.

Суд дійшов висновку, що обов’язкове довічне ув’язнення створює ризик непропорційного покарання і є жорстоким.

Що далі

Справу Лі направили на повторний розгляд для визначення нового вироку з урахуванням його ролі у злочині.

Водночас виконання рішення відклали на 120 днів, щоб Генеральна асамблея Пенсильванії могла підготувати зміни до законодавства.

