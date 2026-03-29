Польша продолжает проверки на границах с Германией и Литвой еще на полгода

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польша продлила временный контроль на внутренних границах с Германией и Литвой еще на полгода — до 1 октября 2026 года. Соответствующее решение вступит в силу 5 апреля.

Проверки будут проводиться как минимум в 63 пунктах пропуска. К мероприятиям привлекут пограничников, полицию и военных. Контроль предусматривает выборочную проверку транспортных средств. Об этом сообщает Polskie Radio.

В частности, на польско-германской границе наблюдение будут осуществлять примерно в 50 местах, еще 13 — на границе с Литвой. Среди них снова будет парк Мужаковский — популярная локация для туристов, пешеходов и велосипедистов, а также место проведения трансграничных мероприятий.

Контроль на этих участках границы впервые ввели 7 июля 2025 года. С тех пор его неоднократно продлевали, в частности действующий режим действует до 4 апреля 2026 года.

Правительство объясняет необходимость продления мер сохранением рисков нелегальной миграции. В соответствии с Шенгенским кодексом о границах, государства могут временно возобновлять контроль на внутренних границах в случае угроз общественному порядку или безопасности.

Если такие риски сохраняются, проверки могут продлеваться на периоды до шести месяцев, однако общий срок не должен превышать двух лет. В таком случае страна обязана заранее уведомить институты ЕС и государства-члены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.