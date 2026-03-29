Польша продолжает проверки на границах с Германией и Литвой еще на полгода

12:59, 29 марта 2026
Проверки будут действовать до 1 октября 2026 года — решение объясняют рисками нелегальной миграции.
Польша продлила временный контроль на внутренних границах с Германией и Литвой еще на полгода — до 1 октября 2026 года. Соответствующее решение вступит в силу 5 апреля.

Проверки будут проводиться как минимум в 63 пунктах пропуска. К мероприятиям привлекут пограничников, полицию и военных. Контроль предусматривает выборочную проверку транспортных средств. Об этом сообщает Polskie Radio.

В частности, на польско-германской границе наблюдение будут осуществлять примерно в 50 местах, еще 13 — на границе с Литвой. Среди них снова будет парк Мужаковский — популярная локация для туристов, пешеходов и велосипедистов, а также место проведения трансграничных мероприятий.

Контроль на этих участках границы впервые ввели 7 июля 2025 года. С тех пор его неоднократно продлевали, в частности действующий режим действует до 4 апреля 2026 года.

Правительство объясняет необходимость продления мер сохранением рисков нелегальной миграции. В соответствии с Шенгенским кодексом о границах, государства могут временно возобновлять контроль на внутренних границах в случае угроз общественному порядку или безопасности.

Если такие риски сохраняются, проверки могут продлеваться на периоды до шести месяцев, однако общий срок не должен превышать двух лет. В таком случае страна обязана заранее уведомить институты ЕС и государства-члены.

Германия Польша Литва граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

Судебный контроль за финансированием политических партий усиливают: что изменится в КАСУ

Новые изменения в КАСУ позволят взыскивать неиспользованное государственное финансирование партий и даже прекращать его через суд.

Военнослужащим, которые будут сообщать о коррупции в армии, будут предоставлять отпуск для перевода в другую часть

Военнослужащим, которые сообщают о коррупционных правонарушениях в секторе безопасности и обороны, предлагается предоставить длительный оплачиваемый отпуск и возможность перевода в другой вид или род войск по собственному желанию.

ЕСПЧ по делу VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE осудил практику пересмотра окончательных решений украинских судов

ЕСПЧ подробно объяснил, почему пересмотр дел на основании новой практики является непредсказуемым и незаконным.

Законные основания для увольнения с военной службы во время мобилизации: разъяснения Верховного Суда

Верховный Суд пояснил, что пенсия не является основанием для увольнения военнослужащего, в то время когда наличие жены из числа лиц с инвалидностью, наоборот, самостоятельное основание для увольнения.

