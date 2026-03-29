Польща продовжує перевірки на кордонах із Німеччиною та Литвою ще на пів року

12:59, 29 березня 2026
Перевірки діятимуть до 1 жовтня 2026 року — рішення пояснюють ризиками нелегальної міграції.
Польща продовжує перевірки на кордонах із Німеччиною та Литвою ще на пів року
Польща подовжила тимчасовий контроль на внутрішніх кордонах із Німеччиною та Литвою ще на пів року — до 1 жовтня 2026 року. Відповідне рішення набуде чинності 5 квітня.

Перевірки проводитимуть щонайменше у 63 пунктах пропуску. До заходів залучать прикордонників, поліцію та військових. Контроль передбачає вибіркову перевірку транспортних засобів. Про це повідомляє Polskie Radio.

Зокрема, на польсько-німецькому кордоні нагляд здійснюватимуть приблизно у 50 місцях, ще 13 — на кордоні з Литвою. Серед них знову буде парк Мужаковський — популярна локація для туристів, пішоходів і велосипедистів, а також місце проведення транскордонних подій.

Контроль на цих ділянках кордону вперше запровадили 7 липня 2025 року. Відтоді його неодноразово подовжували, зокрема чинний режим діє до 4 квітня 2026 року.

Уряд пояснює необхідність продовження заходів збереженням ризиків нелегальної міграції. Відповідно до Шенгенського кодексу про кордони, держави можуть тимчасово відновлювати контроль на внутрішніх кордонах у разі загроз громадському порядку або безпеці.

Якщо такі ризики зберігаються, перевірки можуть подовжуватися на періоди до шести місяців, але загальний строк не має перевищувати двох років. У такому разі країна зобов’язана заздалегідь поінформувати інституції ЄС і держави-члени.

Німеччина Польща Литва кордон

