Польща продовжує перевірки на кордонах із Німеччиною та Литвою ще на пів року

Перевірки діятимуть до 1 жовтня 2026 року — рішення пояснюють ризиками нелегальної міграції.

Польща подовжила тимчасовий контроль на внутрішніх кордонах із Німеччиною та Литвою ще на пів року — до 1 жовтня 2026 року. Відповідне рішення набуде чинності 5 квітня.

Перевірки проводитимуть щонайменше у 63 пунктах пропуску. До заходів залучать прикордонників, поліцію та військових. Контроль передбачає вибіркову перевірку транспортних засобів. Про це повідомляє Polskie Radio.

Зокрема, на польсько-німецькому кордоні нагляд здійснюватимуть приблизно у 50 місцях, ще 13 — на кордоні з Литвою. Серед них знову буде парк Мужаковський — популярна локація для туристів, пішоходів і велосипедистів, а також місце проведення транскордонних подій.

Контроль на цих ділянках кордону вперше запровадили 7 липня 2025 року. Відтоді його неодноразово подовжували, зокрема чинний режим діє до 4 квітня 2026 року.

Уряд пояснює необхідність продовження заходів збереженням ризиків нелегальної міграції. Відповідно до Шенгенського кодексу про кордони, держави можуть тимчасово відновлювати контроль на внутрішніх кордонах у разі загроз громадському порядку або безпеці.

Якщо такі ризики зберігаються, перевірки можуть подовжуватися на періоди до шести місяців, але загальний строк не має перевищувати двох років. У такому разі країна зобов’язана заздалегідь поінформувати інституції ЄС і держави-члени.

