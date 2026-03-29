Украинцы уезжают из Финляндии: главная причина — трудоустройство

17:29, 29 марта 2026
Тысячи украинцев покидают Финляндию из-за проблем с трудоустройством и высоких требований к знанию финского языка.
Около 40 тысяч украинцев из 90 тысяч, которые приехали в Финляндию после начала полномасштабной войны, уже покинули страну, сообщают местные СМИ. Основная причина — сложности с трудоустройством и высокие требования к знанию финского языка.

Как сообщает финское издание Yle, на сегодняшний день в Финляндии остаются около 50 тысяч украинцев. Часть беженцев переезжает в другие страны ЕС или возвращается домой. Многие работодатели требуют знания финского даже для неквалифицированной работы, что затрудняет интеграцию и заставляет искать альтернативные варианты трудоустройства.

Несмотря на высокий уровень жизни в Финляндии, культурный и языковой барьер, а также высокий уровень безработицы делают страну менее привлекательной для украинцев, которые стремятся к стабильной работе и возможности остаться в ЕС после завершения временной защиты.

