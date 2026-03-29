В Великобритании автомобиль врезался в толпу людей – 7 пострадавших

19:35, 29 марта 2026
В Дерби задержали водителя, подозреваемого в покушении на убийство.
В Великобритании автомобиль врезался в толпу людей – 7 пострадавших
Фото: BBC
В центре британского города Дерби автомобиль врезался в пешеходов, в результате чего пострадали семь человек. Полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство.

Как сообщает BBC, инцидент произошел вечером в субботу. По данным полиции графства Дербишир, все семь пострадавших получили серьезные травмы, однако угрозы их жизни нет.

Подозреваемого, мужчину индийского происхождения, задержали вскоре после происшествия. Ему инкриминируют покушение на убийство, умышленное причинение тяжких телесных повреждений и опасное вождение транспортного средства. В настоящее время он находится под стражей.

В полиции отметили, что пока не делают выводов относительно мотивов инцидента, и заверили, что постоянной угрозы для населения нет.

полиция ДТП Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Работодателям придется переоформить ФЛП по новому Трудовому кодексу

Проект нового Трудового кодекса вводит 8 критериев, по которым инспекция признает отношения с работниками трудовыми.

Отсрочка от мобилизации через опекунство и самостоятельное воспитание детей: что учитывают суды в 2026 году

Оформление опекунства и самостоятельное воспитание всё чаще используются для получения отсрочки от мобилизации, однако суды оценивают не формальный статус, а реальные семейные обстоятельства.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

Судебный контроль за финансированием политических партий усиливают: что изменится в КАСУ

Новые изменения в КАСУ позволят взыскивать неиспользованное государственное финансирование партий и даже прекращать его через суд.

