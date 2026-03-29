В Великобритании автомобиль врезался в толпу людей – 7 пострадавших

В Дерби задержали водителя, подозреваемого в покушении на убийство.

В центре британского города Дерби автомобиль врезался в пешеходов, в результате чего пострадали семь человек. Полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство.

Как сообщает BBC, инцидент произошел вечером в субботу. По данным полиции графства Дербишир, все семь пострадавших получили серьезные травмы, однако угрозы их жизни нет.

Подозреваемого, мужчину индийского происхождения, задержали вскоре после происшествия. Ему инкриминируют покушение на убийство, умышленное причинение тяжких телесных повреждений и опасное вождение транспортного средства. В настоящее время он находится под стражей.

В полиции отметили, что пока не делают выводов относительно мотивов инцидента, и заверили, что постоянной угрозы для населения нет.

