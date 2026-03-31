Польша проведет секретную репетицию начала войны с РФ, — RP

В учениях примут участие высшие польские чиновники.

Польша планирует провести закрытые учения, в ходе которых отработают действия в случае возможного конфликта с Россией. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Обучение под кодовым названием «Страна» направлено на проверку готовности всей системы национальной обороны. Речь идет об оценке стратегических планов, механизмов реагирования, взаимодействия между гражданскими и военными структурами, а также выявлении слабых мест в командовании, связи и процедурах.

К учениям планируется привлечь высшее руководство государства — президента, премьер-министра, членов правительства, руководство парламента, руководителей государственных учреждений, спецслужб и военного командования.

Формат мероприятия предусматривает проведение стратегической оборонной игры, в ходе которой будут моделироваться различные сценарии развития событий и политические решения, в частности возможное введение военного положения.

Детали учений, включая сценарий, дату, место проведения и итоги, остаются засекреченными.

