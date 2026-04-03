Кадровые перестановки в США: глава Пентагона Хэгсет попросил начальника штаба армии Джорджа уйти в отставку

Министр обороны США Пит Хэгсет обратился к начальнику штаба армии генералу Рэнди Джорджу с просьбой покинуть должность, которую тот занимал с 2023 года.

Министр обороны США Пит Хегсет попросил начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа уйти в отставку. В Пентагоне подтвердили, что он немедленно уйдет в отставку, сообщает BBC.

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что Джордж «немедленно уйдет в отставку с поста 41-го начальника штаба армии». Парнелл также отметил, что военное ведомство благодарно генералу Джорджу за десятилетия службы и пожелало ему успехов в отставке.

Обычно срок пребывания в должности командующего армией составляет четыре года. Джордж, кадровый военный офицер и выпускник военной академии Вест-Пойнт, был выдвинут на эту должность в 2023 году тогдашним президентом США Джо Байденом.

По данным BBC, последние кадровые изменения произошли после обращения к нации президента Дональда Трампа, в котором он заявил, что война между США и Израилем с Ираном, как ожидается, завершится «очень скоро».

Рэнди Джордж служил пехотным офицером во время первой войны в Персидском заливе, а также участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. Причины его отставки пока не уточняются.

По данным американских СМИ, обязанности начальника штаба армии временно будет исполнять заместитель начальника штаба генерал Кристофер ЛаНев.

«Мы благодарны ему за службу, но пришло время сменить руководство в армии», — сообщил изданию высокопоставленный представитель министерства обороны.

Напомним, накануне Дональд Трамп уволил генерального прокурора США Пэм Бонди. Она переходит в частный сектор.

