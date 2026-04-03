Кадрові перестановки у США: глава Пентагону Гегсет попросив начальника штабу армії Джорджа піти у відставку

09:06, 3 квітня 2026
Міністр оборони США Піт Гегсет звернувся до начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа з проханням залишити посаду, яку займав з 2023 року.
Міністр оборони США Піт Гегсет попросив начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа піти у відставку. У Пентагоні підтвердили, що він негайно піде у відставку, повідомляє BBC.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що Джордж «негайно піде у відставку з посади 41-го начальника штабу армії». Парнелл також зазначив, що військове відомство вдячне генералу Джорджу за десятиліття служби та побажав йому успіхів у відставці.

Зазвичай термін перебування на посаді командувача армії становить чотири роки. Джордж, кадровий військовий офіцер і випускник військової академії Вест-Пойнт, був висунутий на цю посаду у 2023 році тодішнім президентом США Джо Байденом.

За даними BBC, останні кадрові зміни відбулися після звернення до нації президента Дональда Трампа, в якому він заявив, що війна між США та Ізраїлем з Іраном, як очікується, завершиться «дуже скоро».

Ренді Джордж служив піхотним офіцером під час першої війни в Перській затоці, а також брав участь у бойових діях в Іраку та Афганістані. Причини його відставки наразі не уточнюються.

За даними американських ЗМІ, обов’язки начальника штабу армії тимчасово виконуватиме заступник начальника штабу генерал Крістофер ЛаНев.

«Ми вдячні за його службу, але настав час для зміни керівництва в армії», — повідомив виданню високопоставлений представник оборонного відомства.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп звільнив генпрокурорку США Пем Бонді. Вона переходить у приватний сектор.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

