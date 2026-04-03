Кадрові перестановки у США: глава Пентагону Гегсет попросив начальника штабу армії Джорджа піти у відставку

Міністр оборони США Піт Гегсет звернувся до начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа з проханням залишити посаду, яку займав з 2023 року.

Міністр оборони США Піт Гегсет попросив начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа піти у відставку. У Пентагоні підтвердили, що він негайно піде у відставку, повідомляє BBC.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що Джордж «негайно піде у відставку з посади 41-го начальника штабу армії». Парнелл також зазначив, що військове відомство вдячне генералу Джорджу за десятиліття служби та побажав йому успіхів у відставці.

Зазвичай термін перебування на посаді командувача армії становить чотири роки. Джордж, кадровий військовий офіцер і випускник військової академії Вест-Пойнт, був висунутий на цю посаду у 2023 році тодішнім президентом США Джо Байденом.

За даними BBC, останні кадрові зміни відбулися після звернення до нації президента Дональда Трампа, в якому він заявив, що війна між США та Ізраїлем з Іраном, як очікується, завершиться «дуже скоро».

Ренді Джордж служив піхотним офіцером під час першої війни в Перській затоці, а також брав участь у бойових діях в Іраку та Афганістані. Причини його відставки наразі не уточнюються.

За даними американських ЗМІ, обов’язки начальника штабу армії тимчасово виконуватиме заступник начальника штабу генерал Крістофер ЛаНев.

«Ми вдячні за його службу, але настав час для зміни керівництва в армії», — повідомив виданню високопоставлений представник оборонного відомства.

