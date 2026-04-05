На Солнце произошла мощная вспышка: почувствуют ли это люди на Земле

На Солнце зафиксировали вспышку класса M5.6 с выбросом корональной массы в сторону Земли, которая может вызвать слабые геомагнитные возмущения в ближайшие дни.

На Солнце зафиксировали мощную вспышку, после которой произошёл выброс корональной массы в направлении Земли — поток заряженных частиц вместе с магнитными полями, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По прогнозам специалистов, это облако может достичь планеты уже в ближайшее время и вызвать геомагнитные возмущения.

Вспышка класса M5.6 произошла 1 апреля в активной зоне солнечных пятен AR4046. Подобные явления могут вызывать кратковременные перебои радиосвязи в полярных регионах, а также слабые радиационные бури, которые потенциально представляют риск для астронавтов.

Сейчас этот участок Солнца переместился в зону влияния Земли, поэтому вероятность того, что выбросы достигнут планеты, остаётся высокой.

Несмотря на это, ожидается, что основная часть потока обойдёт Землю. Если же частицы заденут планету, возможно возникновение слабой геомагнитной бури уровня G1. Её остаточные эффекты могут наблюдаться также 5 апреля.

В то же время уровень энергетических частиц не прогнозируется как опасный для экипажа миссии Artemis II, которая должна облететь Луну впервые более чем за 50 лет.

