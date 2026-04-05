На Сонці стався потужний спалах: чи відчують це люди на Землі

На Сонці зафіксували спалах класу M5.6 з викидом корональної маси у бік Землі, який може спричинити слабкі геомагнітні обурення найближчими днями.

На Сонці зафіксували потужний спалах, після якого стався викид корональної маси у напрямку Землі — потік заряджених частинок разом із магнітними полями, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

За прогнозами фахівців, ця хмара може досягти планети вже незабаром і спричинити геомагнітні збурення.

Спалах класу M5.6 стався 1 квітня в активній зоні сонячних плям AR4046. Подібні явища можуть викликати короткочасні перебої радіозв’язку в полярних регіонах, а також слабкі радіаційні бурі, які потенційно становлять ризик для астронавтів.

Зараз ця ділянка Сонця перемістилася в зону впливу Землі, тому ймовірність того, що викиди досягнуть планети, залишається високою.

Попри це, очікується, що основна частина потоку омине Землю. Якщо ж частинки зачеплять планету, можливе виникнення слабкої геомагнітної бурі рівня G1. Її залишкові ефекти можуть спостерігатися також 5 квітня.

Водночас рівень енергетичних частинок не прогнозується як небезпечний для екіпажу місії Artemis II, яка має облетіти Місяць вперше за понад 50 років.

