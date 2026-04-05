В США разрешили ИИ выписывать психиатрические препараты без участия врача

Пилотный проект позволяет чат-боту продлевать рецепты на 15 препаратов.

Штат Юта в США запустил пилотный проект, который позволяет системам искусственного интеллекта продлевать рецепты на психиатрические препараты без непосредственного участия врача. Об этом сообщает The Verge.

По словам чиновников, такой подход поможет снизить расходы и частично компенсировать нехватку медицинских специалистов. В то же время медики относятся к инициативе скептически, отмечая непрозрачность и потенциальные риски для пациентов.

Пилотный проект реализует компания Legion Health: чат-бот ИИ может продлевать рецепты только на 15 психиатрических препаратов с «низким уровнем риска», среди которых флуоксетин (Прозак), сертралин (Золофт), бупропион (Велбутрин), миртазапин и гидроксизин. Сервис доступен только по подписке за $19 в месяц, а полноценно программа заработает в течение апреля, пока работая со списком ожидания.

Программа предусматривает строгие ограничения: участие доступно только «стабильным пациентам», которые не меняли дозу или препарат в последнее время и не были госпитализированы в психиатрическое учреждение в течение последнего года. Пациенты обязаны проходить контроль у врача каждые 10 обновлений рецептов или раз в полгода, в зависимости от того, что наступит раньше.

