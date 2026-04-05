У США дозволили ШІ виписувати психіатричні препарати без участі лікаря

13:35, 5 квітня 2026
Пілотний проєкт дозволяє чат-боту поновлювати рецепти на 15 препаратів.
Штат Юта у США запровадив пілотний проєкт, який дозволяє системам штучного інтелекту поновлювати рецепти на психіатричні препарати без безпосередньої участі лікаря. Про це повідомляє The Verge.

За словами посадовців, такий підхід допоможе знизити витрати та частково компенсувати нестачу медичних фахівців. Водночас медики ставляться до ініціативи скептично, наголошуючи на непрозорості та потенційних ризиках для пацієнтів.

Пілотний проєкт реалізує компанія Legion Health: чатбот ШІ може поновлювати рецепти лише для 15 психіатричних препаратів з «низьким рівнем ризику», серед яких флуоксетин (Прозак), сертралін (Золофт), бупропіон (Велбутрин), міртазапін та гідроксизин. Сервіс доступний лише за підпискою $19 на місяць, а повноцінно програма запрацює протягом квітня, наразі працюючи із списком очікування.

Програма передбачає суворі обмеження: участь доступна лише «стабільним пацієнтам», які не змінювали дозу або препарат останнім часом і не були госпіталізовані до психіатричного закладу протягом останнього року. Пацієнти зобов’язані проходити контроль у лікаря кожні 10 поновлень рецептів або щопівроку, залежно від того, що настане раніше.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

