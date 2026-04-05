У США дозволили ШІ виписувати психіатричні препарати без участі лікаря

Пілотний проєкт дозволяє чат-боту поновлювати рецепти на 15 препаратів.

Штат Юта у США запровадив пілотний проєкт, який дозволяє системам штучного інтелекту поновлювати рецепти на психіатричні препарати без безпосередньої участі лікаря. Про це повідомляє The Verge.

За словами посадовців, такий підхід допоможе знизити витрати та частково компенсувати нестачу медичних фахівців. Водночас медики ставляться до ініціативи скептично, наголошуючи на непрозорості та потенційних ризиках для пацієнтів.

Пілотний проєкт реалізує компанія Legion Health: чатбот ШІ може поновлювати рецепти лише для 15 психіатричних препаратів з «низьким рівнем ризику», серед яких флуоксетин (Прозак), сертралін (Золофт), бупропіон (Велбутрин), міртазапін та гідроксизин. Сервіс доступний лише за підпискою $19 на місяць, а повноцінно програма запрацює протягом квітня, наразі працюючи із списком очікування.

Програма передбачає суворі обмеження: участь доступна лише «стабільним пацієнтам», які не змінювали дозу або препарат останнім часом і не були госпіталізовані до психіатричного закладу протягом останнього року. Пацієнти зобов’язані проходити контроль у лікаря кожні 10 поновлень рецептів або щопівроку, залежно від того, що настане раніше.

