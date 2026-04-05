Россия заочно приговорила немецкого художника Жака Тилли к более чем 8 годам лишения свободы за карикатуры на Путина

Картины художника изображают Путина в сатирическом ключе; в частности, сцена, где он «кусает Украину», стала причиной преследования.

Фото: Euronews

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Немецкий художник Жак Тилли, известный созданием сатирических карнавальных платформ, был заочно приговорен в России к более чем восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает Euronews.

Московский суд признал Тилли виновным в распространении якобы «фейков о российской армии» и «оскорблении чувств верующих». Сам художник работает над карнавальными платформами в Дюссельдорфе с 1984 года, и его работы традиционно включают сатирические образы политических деятелей, в частности Путина.

Среди последних инсталляций Тилли — изображение Путина в ванне, окрашенной в цвета украинского флага, и сцена, где президент РФ «кусает Украину» с подписью «Подавись этим!».

В комментарии немецкому агентству dpa художник назвал уголовное преследование «пропагандистским процессом авторитарного режима» и предположил, что приговор уже предрешен. «Очень вероятно, что это будут долгие, долгие годы лагерей», — сказал Тилли.

Он также подчеркнул нарушение прав человека, отметив, что дело является атакой на свободу слова, прессу, сатиру и свободу шутов, и, по его словам, именно так его воспринимают в Германии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.