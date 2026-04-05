Росія заочно засудила німецького художника Жака Тіллі до понад 8 років ув’язнення за карикатури на Путіна

14:11, 5 квітня 2026
Картини художника зображують Путіна в сатиричному ключі, зокрема сцена, де той «кусає Україну», стала причиною переслідування.
Німецького художника Жака Тіллі, відомого створенням сатиричних карнавальних платформ, заочно засудили в Росії до понад восьми років ув’язнення. Про це повідомляє Euronews.

Московський суд визнав Тіллі винним у поширенні нібито «фейків про російську армію» та «образі почуттів віруючих». Сам художник працює над карнавальними платформами у Дюссельдорфі з 1984 року, і його роботи традиційно включають сатиричні образи політичних діячів, зокрема Путіна.

Серед останніх інсталяцій Тіллі – зображення Путіна у ванні, пофарбованій у кольори українського прапора, та сцена, де президент РФ «кусає Україну» з підписом «Вдавись цим!».

У коментарі німецькому агентству dpa художник назвав кримінальне переслідування «пропагандистським процесом авторитарного режиму» і припустив, що вирок уже визначений. «Дуже ймовірно, що це будуть довгі, довгі роки таборів», – сказав Тіллі.

Він також підкреслив порушення прав людини, зазначивши, що справа є атакою на свободу слова, пресу, сатиру та свободу блазнів, і за його словами, саме так її сприймають у Німеччині.

