Папа Римский Лев XIV в пасхальной речи призвал мировых лидеров сложить оружие

17:29, 5 апреля 2026
Папа Римский Лев XIV подчеркнул, что это не должен быть мир, «навязанный силой, а мир, достигнутый через диалог — не с желанием господствовать над другими, а чтобы встретиться с ними».
В воскресенье, 5 апреля, Папа Римский Лев XIV призвал мировых лидеров сложить оружие и «не господствовать над другими, а встречаться с ними». Он также призвал «тех, кто развязывает войны», выбрать мир, пишет Vatican News.

«Пусть те, у кого есть оружие, сложат его! Это не должен быть мир, навязанный силой, а мир, достигнутый через диалог — не с желанием господствовать над другими, а чтобы встретиться с ними», — подчеркнул Папа Лев XIV в традиционном послании Urbi et Orbi («Граду и миру»).

Понтифик также предостерег, что мир «привыкает к насилию» и, по его словам, «мы становимся безразличными не только к смерти тысяч людей», но и к «причинам войны — ненависти и раздору», а также к «ее экономическим и социальным последствиям».

«Мы не можем продолжать быть безразличными! Мы не можем смириться со злом!», — отметил он.

Однако, как подчеркнул понтифик, Христос одержал эту победу «не насилием», а силой, «основанной на любви, которая творит и рождает, прощает и искупает».

Этот дух любви и прощения, по его словам, является «настоящей силой», которая устанавливает мир и способствует отношениям между людьми и обществами.

Также Папа Римский отметил, что пасхальный мир — это не просто «молчание оружия, но и внутренний мир, который касается и преображает сердце каждого из нас».

Лента новостей

