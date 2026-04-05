Папа Римський Лев XIV у великодній промові закликав світових лідерів скласти зброю

Папа Римський Лев XIV підкреслив, що це не має бути мир, «нав’язаний силою, а мир, досягнутий через діалог – не з бажанням панувати над іншими, а щоб зустрітися з ними».

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 5 квітня, Папа Римський Лев XIV закликав світових лідерів скласти зброю й «не панувати над іншими, а зустрічатися з ними». Він також закликав «тих, хто розв’язує війни», обрати мир, пише Vatican News.

«Нехай ті, хто має зброю, її складуть! Це не має бути мир, нав’язаний силою, а мир, досягнутий через діалог – не з бажанням панувати над іншими, а щоб зустрітися з ними», – наголосив Папа Лев XIV у традиційному посланні Urbi et Orbi («До міста та світу»).

Понтифік також застеріг, що світ «звикає до насильства», й, мовляв, «ми стаємо байдужими не лише до смерті тисяч людей», а й до «причин війни — ненависті та розбрату», а також «до її економічних та соціальних наслідків».

«Ми не можемо продовжувати бути байдужими! Ми не можемо змиритися зі злом!», – зазначив він.

Однак, як наголосив, понтифік, Христос здобув цю перемогу «не насильством», а силою, «заснованою на любові, яка творить і породжує, прощає і викупляє».

Цей дух любові та прощення, за його словами, є «справжньою силою», яка встановлює мир і сприяє стосункам між людьми та суспільствами.

Також Папа Римський наголосив, що пасхальний мир – це не просто «мовчання зброї, а й внутрішній мир, який торкається та перетворює серце кожного з нас».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.