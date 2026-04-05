  1. В мире

В США семья потеряла дом за $194 400 из-за налогового долга в $2 242

20:49, 5 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Американская семья потеряла дом из-за налогового долга, которого фактически не существовало.
Фото: mlive.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США семья потеряла дом из-за налогового долга в $2242, пишет Mlive.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Семья годами боролась с налоговой задолженностью, которой на самом деле не существовало, и в итоге дошла до Верховного суда США.

Это дело, разворачивавшееся в центральной части штата Мичиган, может привести к установлению общенационального правила относительно того, как правительство продает конфискованную недвижимость для покрытия налоговых долгов.

Согласно закону, владельцы жилья имеют право на «справедливую компенсацию», если их имущество изымается при таких обстоятельствах. Иными словами, они должны получить остаток средств от продажи после уплаты налогов.

Семья из Мичигана утверждает, что продажа на аукционе по заниженной цене лишила их собственного капитала, и они имеют право на получение полной рыночной стоимости жилья. В то же время округ Изабелла настаивает, что такая позиция противоречит многолетней практике местных властей продавать имущество на аукционах и возвращать излишек средств.

«Мы надеемся, что суд примет правило, которое гарантирует, что при изъятии имущества для взыскания налогов государство не жертвует жильем людей в несправедливых или ненужных продажах», — сказала адвокат Кристина Мартин из Pacific Legal Foundation, представляющая интересы семьи.

Спорный налоговый долг

В 1991 году Скотт Панг приобрел дом с тремя спальнями для своей жены и двух детей в городке Юнион-Тауншип (округ Изабелла).

После смерти родителей дом унаследовали их дети, и сын Марк Панг продолжил там жить.

Однако в марте 2010 года ситуация резко изменилась.

Местные власти отменили налоговую льготу, которая освобождала семью от уплаты налога на недвижимость, поскольку это было их основное место проживания.

Власти объяснили это тем, что семья повторно не подала необходимые документы.

Семья обжаловала это решение, и налоговый судья согласился восстановить льготу в 2012 году. Однако, как указано в материалах дела, власти снова ее отменили, что привело к росту налогового счета.

По словам округа, в течение двух лет семье направляли многочисленные уведомления о задолженности, однако налог не был уплачен.

В итоге из-за неуплаченного местного налога в $1600, который вместе со штрафами и процентами вырос до $2242, была начата процедура конфискации.

На тот момент дом оценивался в $194 400, и семья даже начала ремонт кухни.

«Мы думали, что нет никакого шанса, что дом могут отобрать из-за этого», — сказала жена Марка Панга. «Но мы ошибались».

В 2015 году округ конфисковал дом — всего через 10 дней после того, как апелляционный суд Мичигана постановил, что семья имела право на налоговую льготу. То есть они вообще не были должны $2242.

Через четыре года дом продали на аукционе за $76 008, после чего новый владелец перепродал его за $195 000.

Семье понадобились годы судебных разбирательств, чтобы вернуть часть средств, однако эта сумма была значительно меньше реальной рыночной стоимости.

Как указано в материалах дела, это превратило «несуществующий долг в $2242 в потерю дома стоимостью $194 400 и более $118 000 собственного капитала».

Ключевой вопрос для суда

Дело поднимает важный конституционный вопрос: получила ли семья надлежащую компенсацию в соответствии с Пятой поправкой Конституции США?

Адвокаты семьи настаивают, что компенсация должна соответствовать рыночной стоимости имущества, а государство обязано возвращать владельцам остаток средств.

В то же время представители властей и Министерства юстиции США предупреждают, что такая практика может разрушить систему налоговых аукционов в стране.

Верховный суд США должен принять решение по этому делу до конца июня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]