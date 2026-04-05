У США родина втратила будинок за $194 400 через податковий борг в $2 242

Американська родина втратила будинок через податковий борг, якого фактично не існувало.

У США родина втратила будинок через податковий борг у $2242, пише Mlive.

Родина роками боролася з податковим боргом, якого насправді не існувало, і зрештою дійшла до Верховного суду США.

Ця справа, що розгорталася в центральній частині штату Мічиган, може призвести до встановлення загальнонаціонального правила щодо того, як уряд продає конфісковану нерухомість для покриття податкових боргів.

Відповідно до закону, власники житла мають право на «справедливу компенсацію», якщо їхнє майно вилучається за таких обставин. Іншими словами, вони повинні отримати залишок коштів від продажу після сплати податків.

Родина з Мічигану стверджує, що продаж на аукціоні за заниженою ціною позбавив їх власного капіталу, і вони мають право на отримання повної ринкової вартості житла. Водночас округ Ізабелла наполягає, що така позиція суперечить багаторічній практиці місцевої влади продавати майно на аукціонах і повертати надлишок коштів.

«Ми сподіваємося, що суд ухвалить правило, яке гарантуватиме, що під час вилучення майна для стягнення податків держава не жертвує житлом людей у несправедливих або непотрібних продажах», — сказала адвокат Крістіна Мартін з Pacific Legal Foundation, яка представляє інтереси родини.

Суперечливий податковий борг

У 1991 році Скотт Панг придбав будинок із трьома спальнями для своєї дружини та двох дітей у містечку Юніон-Тауншип (округ Ізабелла).

Після смерті батьків будинок успадкували їхні діти, і син Марк Панг продовжив там жити.

Однак у березні 2010 року ситуація різко змінилася.

Місцева влада скасувала податкову пільгу, яка звільняла родину від сплати податку на нерухомість, оскільки це було їхнє основне місце проживання.

У владі пояснили це тим, що родина не подала повторно необхідні документи.

Родина оскаржила це рішення, і податковий суддя погодився відновити пільгу у 2012 році. Проте, як зазначено в матеріалах справи, влада знову її скасувала, що призвело до зростання податкового рахунку.

За словами округу, протягом двох років родині надсилали численні повідомлення про заборгованість, однак податок не був сплачений.

У підсумку через несплачений місцевий податок у $1600, який разом із штрафами та відсотками зріс до $2242, було розпочато процедуру конфіскації.

На той момент будинок оцінювався у $194 400, і родина навіть почала ремонт кухні.

«Ми думали, що немає жодного шансу, що будинок можуть відібрати через це», — сказала дружина Марка Панга. «Але ми помилялися».

У 2015 році округ конфіскував будинок — лише через 10 днів після того, як апеляційний суд Мічигану постановив, що родина мала право на податкову пільгу. Тобто вони взагалі не були винні $2242.

Через чотири роки будинок продали на аукціоні за $76 008, після чого новий власник перепродав його за $195 000.

Родині знадобилися роки судових процесів, щоб повернути частину коштів, однак ця сума була значно меншою за реальну ринкову вартість.

Як зазначено в матеріалах справи, це перетворило «неіснуючий борг у $2242 на втрату будинку вартістю $194 400 і понад $118 000 власного капіталу».

Ключове питання для суду

Справа порушує важливе конституційне питання: чи отримала родина належну компенсацію відповідно до П’ятої поправки Конституції США?

Адвокати родини наполягають, що компенсація має відповідати ринковій вартості майна, а держава повинна повертати власникам залишок коштів.

Водночас представники влади та Міністерства юстиції США застерігають, що така практика може зруйнувати систему податкових аукціонів у країні.

Верховний суд США має ухвалити рішення у цій справі до кінця червня.

