В США убийца украинки Ирины Заруцкой признан неспособным к судебному разбирательству

Декарлос Браун после медицинского обследования в Северной Каролине признали таким, что не способен осознавать судебный процесс.

В США судебно-психиатрическая экспертиза установила, что 35-летний Декарлос Браун, обвиняемый в убийстве украинки Ирины Заруцкой, психически несостоятелен в суд. Это означает, что он не может предстать перед судом, поскольку не способен осознавать течение процесса.

Событие, о котором идет речь, произошло в августе 2025 года, сообщает WCNC.

Согласно официальным материалам, переданным 7 апреля в суд округа Мекленбург, мужчине инкриминируют тяжкое преступление на уровне штата, а также выдвинуты отдельные обвинения на федеральном уровне, которые могут предусматривать строжайшее наказание.

До этого он проходил обследование в специализированном медицинском учреждении — Central Regional Hospital. В заключении врачей, датированном 29 декабря 2025, указано, что он не понимает сути судебного процесса и не может полноценно участвовать в нем.

Адвокат обвиняемого Дэниел Робертс обратился в суд с просьбой отложить рассмотрение дела на полгода. Он объяснил, что из-за содержания его клиента под федеральным караулом возникают трудности с организацией необходимых обследований и оценкой психического состояния.

Представители стороны обвинения не возражали против такого переноса.

Юристы отмечают, что подобное решение экспертов не означает освобождения подозреваемого от ответственности.

Как пояснил адвокат Тим ​​Каннади, в таких случаях человека обычно направляют в специализированное психиатрическое учреждение с повышенным уровнем безопасности. Там медики работают над тем, чтобы восстановить способность осознавать процесс и участвовать в суде.

