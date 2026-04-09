  1. У світі
  2. / В Україні

У США вбивця українки Ірини Заруцької визнаний нездатним до судового розгляду

13:01, 9 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Декарлоса Брауна після медичного обстеження у Північній Кароліні визнали таким, що не здатен усвідомлювати судовий процес.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США судово-психіатрична експертиза встановила, що 35-річний Декарлос Браун, якого обвинувачують у вбивстві українки Ірини Заруцької, є психічно неспроможним до суду. Це означає, що він не може постати перед судом, оскільки не здатний усвідомлювати перебіг процесу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Подія, про яку йдеться, сталася в серпні 2025 року, повідомляє WCNC.

Згідно з офіційними матеріалами, переданими 7 квітня до суду округу Мекленбург, чоловіку інкримінують тяжкий злочин на рівні штату, а також висунуто окремі обвинувачення на федеральному рівні, які можуть передбачати найсуворіше покарання.

Перед цим він проходив обстеження у спеціалізованому медичному закладі — Central Regional Hospital. У висновку лікарів, датованому 29 грудня 2025 року, зазначено, що він не розуміє суті судового процесу і не може повноцінно брати в ньому участь.

Адвокат обвинуваченого Деніел Робертс звернувся до суду з проханням відкласти розгляд справи на пів року. Він пояснив, що через утримання його клієнта під федеральною вартою виникають труднощі з організацією необхідних обстежень та оцінкою психічного стану.

Представники сторони обвинувачення не заперечували проти такого перенесення.

Юристи наголошують, що подібне рішення експертів не означає звільнення підозрюваного від відповідальності.

Як пояснив адвокат Тім Каннаді, у таких випадках людину зазвичай направляють до спеціалізованої психіатричної установи з підвищеним рівнем безпеки. Там медики працюють над тим, щоб відновити її здатність усвідомлювати процес і брати участь у суді.

Нагадаємо, що у США трагічно загинула 23-річна українка Ірина Заруцька. Її знайшли мертвою ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Шарлотті у штаті Північна Кароліна.

Трагедія набула широкого розголосу в США. Президент Дональд Трамп неодноразово згадував вбивство українки у своїй риториці. Він також закликав до смертної кари для нападника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вбивство США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]