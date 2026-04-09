У США вбивця українки Ірини Заруцької визнаний нездатним до судового розгляду

Декарлоса Брауна після медичного обстеження у Північній Кароліні визнали таким, що не здатен усвідомлювати судовий процес.

У США судово-психіатрична експертиза встановила, що 35-річний Декарлос Браун, якого обвинувачують у вбивстві українки Ірини Заруцької, є психічно неспроможним до суду. Це означає, що він не може постати перед судом, оскільки не здатний усвідомлювати перебіг процесу.

Подія, про яку йдеться, сталася в серпні 2025 року, повідомляє WCNC.

Згідно з офіційними матеріалами, переданими 7 квітня до суду округу Мекленбург, чоловіку інкримінують тяжкий злочин на рівні штату, а також висунуто окремі обвинувачення на федеральному рівні, які можуть передбачати найсуворіше покарання.

Перед цим він проходив обстеження у спеціалізованому медичному закладі — Central Regional Hospital. У висновку лікарів, датованому 29 грудня 2025 року, зазначено, що він не розуміє суті судового процесу і не може повноцінно брати в ньому участь.

Адвокат обвинуваченого Деніел Робертс звернувся до суду з проханням відкласти розгляд справи на пів року. Він пояснив, що через утримання його клієнта під федеральною вартою виникають труднощі з організацією необхідних обстежень та оцінкою психічного стану.

Представники сторони обвинувачення не заперечували проти такого перенесення.

Юристи наголошують, що подібне рішення експертів не означає звільнення підозрюваного від відповідальності.

Як пояснив адвокат Тім Каннаді, у таких випадках людину зазвичай направляють до спеціалізованої психіатричної установи з підвищеним рівнем безпеки. Там медики працюють над тим, щоб відновити її здатність усвідомлювати процес і брати участь у суді.

Нагадаємо, що у США трагічно загинула 23-річна українка Ірина Заруцька. Її знайшли мертвою ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Шарлотті у штаті Північна Кароліна.

Трагедія набула широкого розголосу в США. Президент Дональд Трамп неодноразово згадував вбивство українки у своїй риториці. Він також закликав до смертної кари для нападника.

