Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум по Ормузскому проливу — Der Spiegel

Дональд Трамп в ближайшие дни ожидает конкретных обязательств по развертыванию военных кораблей или других европейских военных сил.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Европе новое требование по Ормузскому проливу. Об этом сообщает Der Spiegel.

Как отмечает издание, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил европейским столицам, что Трамп в ближайшие дни ожидает конкретных обязательств по развертыванию военных кораблей или других европейских военных сил.

Политических заверений, как это было в первые дни войны США и Израиля против Ирана, уже недостаточно.

По словам нескольких европейских чиновников, осведомленных о ходе встречи Рютте с президентом США, требование Трампа равносильно ультиматуму.

Помимо своего требования по Ормузскому проливу, американский лидер оказывает существенное давление на партнеров по НАТО, озвучивая новые угрозы.

В издании добавляют, что Трамп составляет список стран Европы, которые оказали ему поддержку в войне против Ирана или, наоборот, выступили против.

