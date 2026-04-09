Дональд Трамп висунув Європі ультиматум щодо Ормузької протоки — Der Spiegel

Дональд Трамп протягом найближчих днів очікує конкретних зобов’язань щодо розгортання військових кораблів або інших європейських військових сил.

Президент США Дональд Трамп висунув Європі нову вимогу щодо Ормузької протоки. Про це повідомляє Der Spiegel.

Як зазначає видання, генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив європейським столицям, що Трамп протягом найближчих днів очікує конкретних зобов’язань щодо розгортання військових кораблів або інших європейських військових сил.

Політичних запевнень, як це було в перші дні війни США та Ізраїлю проти Ірану, вже недостатньо.

За словами кількох європейських чиновників, обізнаних із ходом зустрічі Рютте з президентом США, вимога Трампа є рівносильною ультиматуму.

Крім своєї вимоги щодо Ормузької протоки, американський лідер чинить істотний тиск на партнерів по НАТО, озвучуючи нові погрози.

У видання додають, що Трамп складає список країн Європи, які надали йому підтримку у війні проти Ірану або навпаки — виступили проти.

