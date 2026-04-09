Дональд Трамп висунув Європі ультиматум щодо Ормузької протоки — Der Spiegel

15:32, 9 квітня 2026
Дональд Трамп протягом найближчих днів очікує конкретних зобов’язань щодо розгортання військових кораблів або інших європейських військових сил.
Президент США Дональд Трамп висунув Європі нову вимогу щодо Ормузької протоки. Про це повідомляє Der Spiegel.

Як зазначає видання, генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив європейським столицям, що Трамп протягом найближчих днів очікує конкретних зобов’язань щодо розгортання військових кораблів або інших європейських військових сил.

Політичних запевнень, як це було в перші дні війни США та Ізраїлю проти Ірану, вже недостатньо.

За словами кількох європейських чиновників, обізнаних із ходом зустрічі Рютте з президентом США, вимога Трампа є рівносильною ультиматуму.

Крім своєї вимоги щодо Ормузької протоки, американський лідер чинить істотний тиск на партнерів по НАТО, озвучуючи нові погрози.

У видання додають, що Трамп складає список країн Європи, які надали йому підтримку у війні проти Ірану або навпаки — виступили проти.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП залишила в силі рішення про звільнення суддів Василя Артимовича та Ірини Малех

ВРП підтвердила можливість звільнення судді за відсутності кримінального вироку.

Законопроєкти, що не відповідають Конституції блокуватимуть одразу після реєстрації

У Верховній Раді пропонують закріпити обов’язкову оцінку законопроєктів одразу після їх реєстрації.

Суддя Іван Посохов перед відстороненням ВРП звинуватив правоохоронців у фальсифікації доказів про підкуп колеги

ВРП проголосувала за відсторонення судді Івана Посохова попри заяви захисту про провокацію з боку правоохоронців та відсутність підпису Генпрокурора на підозрі.

У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

Законопроєкт імплементує регламент ЄС, запроваджуючи систему оцінки ризиків і реагування на кризи у сфері постачання газу.

Після ЖЕКів — правовий вакуум: для співвласників будинків готують реальні важелі контролю за ОСББ

Запропоновані зміни передбачають чіткі вимоги до якості послуг та механізми швидкого реагування на проблеми у багатоквартирних будинках.

