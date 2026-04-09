Еврокомиссия требует объяснений от Венгрии из-за разговоров Сийярто с Лавровым

Европейская комиссия будет требовать от Венгрии срочных объяснений после появления записей разговоров министра иностранных дел страны Петера Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в которых идет речь о возможной передаче конфиденциальной информации российской стороне. Об этом заявила главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга.

В Брюсселе расценивают это как действия, которые могут противоречить интересам безопасности Евросоюза и его граждан.

«Разоблачения в журналистском расследовании подчеркивают тревожную возможность сотрудничества правительства государства-члена ЕС [Венгрии] с Россией. Это означает активную работу против безопасности и интересов ЕС и всех его граждан», — сказала Пиньо.

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обратиться за объяснениями как к Будапешту, так и к Москве, а также поднять этот вопрос на уровне политического руководства обеих стран.

На фоне ситуации группа депутатов Европейского парламента обратилась с письмом к президентке институции Роберте Мецоле. В обращении они предупреждают о рисках утечки чувствительной информации и указывают на уязвимости в системе безопасности парламента.

«Пророссийские депутаты Европарламента, связанные с режимом Путина, все еще могут посещать закрытые заседания комитетов и нанимать персонал без надлежащей проверки безопасности или открытых источников. Это позволяет им собирать конфиденциальную информацию, включая детали нашей военной и финансовой поддержки Украины, и передавать ее российской стороне», — говорится в заявлении евродепутатов, которое опубликовал один из них — Пятрас Ауштрявичюс.

Депутаты просят Мецолу принять конкретные меры и ограничить доступ к конфиденциальной информации для «некоторых открыто пророссийских членов Европарламента и их офисов».