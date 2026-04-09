Єврокомісія вимагає пояснень від Угорщини через розмови Сіярто з Лавровим

У Брюсселі попереджають про ризики витоку конфіденційної інформації до Росії та вбачають загрозу безпеці ЄС.

Європейська комісія вимагатиме від Угорщини термінових пояснень після появи записів розмов міністра закордонних справ країни Петера Сіярто з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, у яких йдеться про можливу передачу конфіденційної інформації російській стороні. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо під час брифінгу.

У Брюсселі розцінюють це як дії, що можуть суперечити безпековим інтересам Євросоюзу та його громадян.

«Викриття у журналістському розслідуванні підкреслюють тривожну можливість співпраці уряду держави-члена ЄС [Угорщини] з Росією. Це означає активну роботу проти безпеки та інтересів ЄС і всіх його громадян», — сказала Піньо.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує звернутися за поясненнями як до Будапешта, так і до Москви, а також підняти це питання на рівні політичного керівництва обох країн.

На тлі ситуації група депутатів Європейського парламенту звернулася з листом до президентки інституції Роберти Мецоли. У зверненні вони попереджають про ризики витоку чутливої інформації та вказують на вразливості у системі безпеки парламенту.

«Проросійські депутати Європарламенту, повʼязані з режимом Путіна, все ще можуть відвідувати закриті засідання комітетів та наймати персонал без належної перевірки безпеки чи відкритих джерел. Це дозволяє їм збирати конфіденційну інформацію, включаючи деталі нашої військової та фінансової підтримки України, та передавати її російській стороні», — йдеться в заяві євродепутатів, яку опублікував один з них — Пятрас Ауштрявічюс.

Депутати просять Мецолу вжити конкретних заходів та обмежити доступ до конфіденційної інформації для «деяких відкрито проросійських членів Європарламенту та їхніх офісів».

