Адвокат утверждал, что рукопожатие сделало его совладельцем винодельни: что решил суд
В США адвокат заявил, что устная договоренность в виде рукопожатия сделала его совладельцем винодельни, пишет Law.com.
Отмечается, что иск адвоката из Хьюстона о том, что устная договоренность давала ему право на долю в одной из самых известных виноделен долины Напа, был отклонен жюри присяжных округа Харрис после пятидневного судебного разбирательства.
Юрист утверждал, что достиг соглашения с владельцами винодельни без письменного оформления.
Впрочем, в ходе судебного разбирательства присяжные пришли к выводу, что убедительных доказательств существования такой договоренности не было. В результате иск адвоката о признании его совладельцем винодельни был отклонен.
