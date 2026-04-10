Адвокат утверждал, что рукопожатие сделало его совладельцем винодельни: что решил суд

21:42, 10 апреля 2026
Присяжные не поверили адвокату, который заявлял, что стал совладельцем винодельни после устной договоренности.
Фото: Adobe Stock
В США адвокат заявил, что устная договоренность в виде рукопожатия сделала его совладельцем винодельни, пишет Law.com.

Отмечается, что иск адвоката из Хьюстона о том, что устная договоренность давала ему право на долю в одной из самых известных виноделен долины Напа, был отклонен жюри присяжных округа Харрис после пятидневного судебного разбирательства.

Юрист утверждал, что достиг соглашения с владельцами винодельни без письменного оформления.

Впрочем, в ходе судебного разбирательства присяжные пришли к выводу, что убедительных доказательств существования такой договоренности не было. В результате иск адвоката о признании его совладельцем винодельни был отклонен.

